Tajfun udeřil. Poté Procházka v Japonsku ukončil Američana

Nebyla to dlouhá šichta. V celku rychlý proces předvedl bojovník Jiří Procházka o víkendu v Japonsku. Na galavečeru Rizin 13, kam přišlo na zápasy MMA čtyřicet tisíc fanoušků, se český zápasník představil jako poslední, on završil kartu bojovníků a za necelých pět minut mohl slavit. Američan Jake Heun nestačil, pro dominanci rozhodčí duel předčasně ukončil.

Jiří Procházka vs. Jake Heun

„Zápas jsem viděl celkem pozitivně. Nic extra mě nepřekvapilo, spíš já jsem nejel úplně podle svých představ," okomentoval pro Sport.cz Procházka svůj boj přímo z Japonska. Na stupnici jeden až deset se ohodnotil šestkou. Do ideálu tedy čtyři stupně chyběly.

Procházka prohrál naposledy v roce 2015 a drží si šňůru šesti výher. „Vždy se soustředím jen na to, co je nyní. Z minulosti si beru ponaučení a zkušenosti," říká muž z Jetsaam Gymu Brno, který se po výhře neodměnil sladkostí, dárkem, on žije stále v modu zápasníka.

„Teď si dopřeju volnější tempo v trénincích a budu mít více času na další věci. Aktivní relax, načerpání sil, budu pracovat na technice. Možná někam vyrazím cestovat."

Pětadvacetiletý Procházka neměl před turnajem jít jako poslední zápas, ale z důvodu zásahu přírody byla karta upravena. Příčinou byl blížící se tajfun, kvůli němu měly vlaky přestat jezdit kolem osmé hodiny večer. A právě po kolejích přijelo hodně diváků. „Domácí organizátoři dali více promované zápasy před můj, aby duely v hale vidělo co nejvíce lidí," vysvětlil nečekané šachy Procházka, který odhadl návštěvu na galavečeru na čtyřicet tisíc lidí.

Koho potká brněnský zápasník v dalším souboji? Neví, jméno by mělo padnout ale v nejbližších dnech a zápas s pořadovým číslem 26 by měl proběhnout ještě do konce tohoto roku.