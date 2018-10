Souboj geniálních. Promluví magická zadní pěst irského hřebce?

Daniel Barták, trenér Penta Gym Praha

Těžké tipování. Oba jsou v tom, co dělají, geniální. Všeobecně se předpokládá, že to, co se stane v prvních dvou kolech, rozhodne. Conor v nich bude nejnebezpečnější. Bude plný sil a jeho takřka magická zadní bude hodně bolet. Jsem zvědavý, jakou má Chabib bradu, protože jeho styl je chodit pro take downy (porazy) přes ránu, což by se mu teď nemuselo vyplatit. Když Chabib první dvě kola přežije a Conora unaví, zpomalí, měl by zápas dotáhnout do vítězného konce. Problém je, že Conor je prostě speciální. Svými ostrými lokty může být nebezpečný i zespoda z gardu. A pak je tam faktor X díky němuž se dokáže dostat soupeřům do hlavy. Šampióna Aldu vykolejil tak, že si více méně došel pro K.O. Wrestler Alvarez s ním začal z ničeho nic boxovat, i když to není jeho nejsilnější stránka. Kdo ví, třeba ruského medvěda naučí létat. Můj tip je, Conor vyhraje T.K.O. na začátku třetího kola.

Andé Reinders, bývalý zápasník, trenér Reinders MMA

V podání Conora je vše, co předchází jeho zápasům velká show. Ale nenechme se zmýlit, samotný zápas bude střetnutím dvou skvělých bojovníků na jejich vrcholu, a tak jde v první řadě o velkou sportovní událost. Stylisticky bude tenhle zápas víc vyhovovat Connorovi a tak je pro mě určitě favoritem. Na Connora platí zápasníci volnostylaři, jakým byl například Chad Mendes. Zápasníci, kteří mají rychlé útoky na nohy, za které soupeře hází. Chabib je skvělý zápasník, ale většina jeho strhů je přes tělo soupeře, z klinče. Dostat se na tělo Conorovi je ale velmi těžké, obvykle si dokáže přední rukou udržet vzdálenost i za cenu inkasovaného úderu a trefovat soupeře svoji tvrdou zadní rukou. Chabib může vyhrát jen, pokud Conora unaví a dostane zápas dále než do druhého kola. Ale myslím si, že vyhraje Conor K.O. v prvním nebo ve druhém kole.

Michal Hamršmíd, bývalý zápasník a promotér GCF

Těžko se hledá favorit, Chabib je neporažený, je v zápasovém tempu, McGregor si dal od MMA nějaký čas oraz. Já si však myslím, že by to mohl být právě McGregor, kdo odejte jako vítěz, jsem přesvědčen, tím, že si vybudoval odkaz nejdražšího MMA fightera, že kdyby nebyl 100% připraven, neriskoval by pošpinění svého odkazu. Za mě nejde o zápas roku, ale myslím, že pro UFC to bude nejvíc výdělečný zápas tohoto roku.

Viktor Pešta, zápasník, který bojoval i v UFC