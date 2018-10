Nurmagomedov uškrtil McGregora. Hned po zápase vznikl chaos a bitky

Člen ruského týmu napadl McGregora a zasáhl ho do obličeje. "To bylo odporné, je to neuvěřitelné zklamání," citival server news.com.au komentátora Joe Rogana. Měsíce nenávisti, které panovaly mezi oběma zápasníky, měly svoji dohru. Bohužel.

Následně byli tři kolegové Nurmagomedova po útoku na McGregora převezeni policií do vězění. Tuto informaci přinesl šéf UFC Dana White.

https://www.facebook.com/mmashorties1/videos/332975200602293/

Nurmagomedov má v roli profesionála na kontě nyní 27 vítězství, ještě neprohrál. McGregor 21 výher a 4 porážky. „Totální chaos, všechno ztraceno," okomentoval konec duelu komentátor UFC Jon Anik.

"Chabib super zápas, stašnej tlak a jasná výhra. To, co se dělo po zápase, by se stávat nemělo a nesmí. Bohužel to je jen dohra toho, jak se Conor chová před zápasem. A co vypouští z huby za ho..," napsal pár minut po duelu na facebook Pepa Gorila Král, bývalý český přední bojovník MMA.

Výsledek zápasu byl vyhlášen v prázdném otkagonu. Tato ostuda bude mít určitě své pokračování. Držitelem mistrovského pásu UFC zůstává Nurmagomedov, ale po jeho vystoupení po bitvě, může být vše jinak. Zápas, na který se všichni těšili, upadl nyní v zapomnění a svět řeší minuty, které nastaly po skončení duelu.

Před začátkem bitvy měl McGregor větší podporu u fanoušků, na soupeře pískali. Hlavní bylo ale dějství v kleci. Ir začal aktivně, ale postupem času získával dominanci soupeř, který vládl především na zemi. Očekávaný duel skončil ve čtvrtém kole u pletiva. Nurmagomedov nasadil rear naked choke (škrcení na hlavu). Po pár sekundách McGregor zápas odklepal a vzdal boj o mistrovský pás.

Pár slov vítěze k sedícímu poraženému, zahozené zuby a začala ostuda. Nurmagomedov přeskočil pletivo, chaos, ochranka, desítky lidí v kleci...