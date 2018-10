Vyhrál bitvu v kleci, ale neudržel nervy na uzdě. Světem hýbe kauza z UFC

Nechal se vyprovokovat, přeskočil pletivo a vrhl se mezi fanoušky, k tomu byl McGregor inzultován přímo v kleci a opustil oktagon ještě před oficiálním vyhlášením.

"Je šílené, kam se dnešní společnost dostala. Conor i Chabib se chovají jako blbci a díky tomu vydělávají nesmyslné částky. Zápasníci, kteří jsou pravými vzory, jsou v ústraní, protože je to nezajímavé," vyjádřil se na facebooku populární český zápasník Jaroslav Jubox Pokorný.

Co bude nyní? Ir dostal své tři milióny dolarů za zápas, Dagestánec má smůlu. A nemusí přijít jen o výplatu. Nevadská sportovní komise musí rozlousknout tvrdý ořech - ve hře je mastná pokuta, zákaz činnosti, existuje i varianta zákazu pobytu v Nevadě, USA. Vězení? „Omlouvám se," řekl několikrát vítěz, který místo oslavy řeší pořádný průšvih. "Nepoznal jsem větší zklamání a znechucení," nechal se slyšet šéf UFC Dana White.

V říjnu ze soboty na neděli vypukla kontroverze, která ve velkém začala bobtnat v dubnu. McGregor v Brooklynu s dalšími zhruba dvěma desítkami lidí zaútočil na autobus převážející zápasníky na UFC 223. Podle záznamů bezpečnostních kamer vzal Ir vozík na zavazadla, rozbil jím okno a konflikt byl na světě. Na jedné sedačce seděl i Nurmagomedov.

McGregor vyfasoval od soudu pět dnů veřejně prospěšných prací, musel absolvovat kurz sebeovládání a uhradit vzniklé škody. „Děkuji soudu, že mi dovolil pokračovat a napravit chybu. Také bych rád poděkoval rodině, přátelům a fanouškům za podporu," pronesl jeden z nejpopulárnějších zápasníků MMA po vynesení rozsudku.

Už v té době měl jeho rival jasno. „Já se tomu směju. Rozbíjí okno? Proč? Měl jít prostě dovnitř. Když jsi takový gangster, proč prostě nepřijdeš? Tohle město má s gangstery velkou historii. Chceš se mnou mluvit? Řekni kdy a kde. Nemám s tím problém."

Když došlo k dohodě mezi oběma stranami o bitvě v kleci, rozjel se postupně další kolotoč. Samozřejmě McGregor byl ten, který tlačil na pilu. „Vrátil jsem se, abych zavřel hubu malé kryse, malé lasičce. Užiju si, až trefím tu jeho skleněnou bradu. Vrátil jsem se, protože miluju boj, válku. Jeho skóre 26:0? S nikým nebojoval," chvástal se Ir, který neopomněl také okomentovat soupeřovu rodinu i náboženství.

Vše vyvrcholilo před pár hodinami. Vítěz si může po vysněné výhře paradoxně přibrzdit kariéru v elitní lize UFC. A to by při jeho 27 výhrách a žádné porážce bylo pořádné K.O.

„Nevadská sportovní komise dostala celý natočený záznam a situaci přezkoumá," řekl White. Mezitim Ir zveřejnil krátkou zprávu, že by rád odvetu.

Škoda pro tento sport, řekl Vémola

„Teď se mluví jen o tom, že jsem přeskočil klec, proč ne o tom, jak Conor skoro zabil lidi v autobusu, urážel mou víru, otce a celou zemi," řekl také Nurmagomedov na svoji obranu. Svým způsobem má pravdu, ale za tento výlev už McGregor pykal, teď svět zajímá jiný příběh. Bohužel není o boji v kleci, ale mimo něj. Zase!

"Je to obrovská škoda pro tento sport. Conor řekl spoustu špatných věcí, Chabib byl šampiónem, Conor vyzvatelem a Chabib to po zápase neustál. Tohle by žádný šampión dělat neměl. Zápas sledovalo hodně lidí, hodně mladých kluků. Měl mu namlátit, měl ho uškrtit, ale on se nechal unést. Kolikrát jsem byl nasranej na Kincla a podobný soupeře. Když vás někdo nasere, vy mu můžete legálně namlátit (v kleci). Útoky k tomuto sportu nepatří, tím jen dokazujete svoji mentální slabost, akorát budete potrestáni," okomentoval situaci také Karlos Vémola na svém facebookovém profilu.