Ostuda má první výsledek. Vyplacený milión a prodloužená stopka

Ostuda přidala další dílek do svého příběhu. Na galavečeru UFC 229 6. října v Los Angeles Chabib Nurmagomedov přeskočil po zápase pletivo a vrhl se mezi fanoušky, k tomu byl jeho soupeř Conor McGregor inzultován přímo v kleci. Sám se zapojil do nečekaného dění. Divoké scény okamžitě obletěly svět a Nevadská atletická komise měla práci. Ve středu vynesla první verdikt. Nurmagomedov dostane zatím polovinu své výplaty. Milión půjde na jeho účet, milión je stále zadržován. Oba bojovníci mají do dalšího rozhodnutí prodlouženou suspendaci.