Hrdinka jde do boje. Češce, která ráda řeže soupeřky, se klaní i v Americe

Sport.cz oslovil devět bojovníků a trenérů kteří mají zkušenosti z klece, vědí, jaké to je zápasit před tisícovkami fanoušků. Svůj názor na Pudilovou řekl Viktor Pešta, který také poznal život v UFC. O své představy a pocity se podělili také Magdaléna Šormová, Jiří Paluska, Martin Šolc, Miloš Petrášek, Michal Martínek, Jakub Běle, André Reinders a Matěj Kuznik.

„Ona je dříč, vyhraje, zaslouží si to," je přesvědčený Kuznik. „Strašně ji fandím. Pudilová je u mě hrdina. Je tam, udržela se v UFC. Nějaký, že někdo kdysi někde byl... V tomhle sportu je ona hrdina," přidává svůj pohled Šolc. „Má bojovnost a srdce, tím si vysloužila velkou pověst v Americe," říká zase Reinders.

Lucie Pudilová o své soupeřce Liz Carmouche

Vyprodaná O2 arena požene Pudilovou za výhrou. „Myslím, že na to má. Lucka je strašněj dříč a dělá skvělý zápasy. Do budoucna by mohla jít i o titulový zápas," myslí si Běle.

Lucie Pudilová při veřejném tréninku v Praze.

A jak ji vidí zápasnice Šormová? „Její kvalita je v tom, že dokáže dělat atraktivní zápasy, hodně se řeže v postoji, v UFC měla i zápas večera, její zápasy jsou atraktivní a lidem se to líbí." „Ona je talent a dříč, nedělá divadlo, dělá sport," přidává se Paluska.

Co si o ní myslí ostatní, proč ji věří, jaké ji dávají šance, co říkají na premiéru UFC v Praze? Vše najdete ve videu.

Lucie Pudilová se těší na UFC v Praze

