Krpálek v kleci třeba proti Vémolovi? Kdepak, manželka vydala zákaz

Přál byste si, aby už došlo na očekáváný střet s devět let neporaženým Rinerem?

Je to jedno, až jednou přijde, dám do toho všechno. On už byl přihlášený na spoustě turnajů a nakonec nestartoval, uvidíme v pátek. Ale letos bychom se už měli potkat.

Co s vámi provedla turnajová pauza? Jste hodně natěšený na návrat?

Byla delší, ale podzim jsem měl dost náročný a pauzu jsem potřeboval. Teď se těším, až tam vběhnu. Byl jsem se podívat na grandslamu v Paříži, sledoval jsem další turnaje a mrzelo mě, že nestartuju. Na druhou stranu myslím, že bych se bez pauzy nepral tak dobře.

Proč jste si pro návrat vybral zrovna Antalyi?

Takový byl dlouhodobý výhled. Už několikrát jsem tam startoval a vždycky se mi tam líbilo, navíc na turnaj navazuje týdenní kemp. Po Turecku bych měl startovat na Grand Prix v Číně a pak pravděpodobně na Evropských hrách v Minsku.

Zesílil jste a nabral hmotnost?

Váha se drží pořád stejně mezi 112 a 115 kily, což je pro mě asi optimální, tak jsem ji přestal řešit. Když jsem měl 119, tak jsem se necítil tak dobře, byl jsem neohrabaný, teď je to lepší.

Na podzim jste položil slušný bodový základ v olympijské kvalifikaci.

Mám dost bodů, ale ještě musím nějaké posbírat. Počítá se sedm nejlepších výsledků, pro mě bude důležitá ta Čína, a především mistrovství světa v Tokiu na konci srpna.

Na Instagramu jste nedávno sdílel fotku s uzbeckým bojovníkem MMA Makmudem Muradovem. Lákalo by i vás se postavil do klece?

Na to ani nemůžu pomýšlet. Pro mě je hlavní judo a ani bych nemohl. Stejně to mám zakázané od manželky, tak nevím, jestli by to prošlo. (úsměv)

Několik judistů do MMA zamířilo, myslíte, že byste třeba s českým esem Karlosem Vémolou měl šanci ho dostat na zem, kde jste silný?

Nevím, je to úplně něco jiného… Nikdy jsem neboxoval, to bych musel dohnat. Je pravda, že na zemi by to mohlo být lepší.

Lákali už vás mezi bojovníky?

Nabídky byly, ale odmítl jsem. Od světové federace máme zakázaný jakýkoliv jiný úpolový sport. Gruzínec Tušišvili, loňský mistr světa, za to dostal dvouměsíční stopku.