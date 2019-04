Češi řádili a slavili. Brutální K.O. na bradu, škrcení a totální nadvláda

„Byl to těžký zápas, opravdu tvrdý borec. Inkasoval jsem od něj, ale nebyl jsem extra otřesenej, ale bylo to namáhavý. Na zemi byl dobrej a stálo mě hodně energie ho tam udržet. Máknul jsem si," vydýchával Pešta po zápase ještě při rozhovoru před šatnou.

Věděl, že napínal okolo šesti tisíc lidí v liberecké Home Credit Areně. Svoji vlastní bitvou si prošli i jeho trenéři u klece. „Po zápase se mě ptali, jestli je chci předčasně poslat do hrobu, bylo to prý skoro na infarkt," usmál se veterán UFC, který bude v nejbližších dnech řešit svoji MMA budoucnost.

Jasná záležitost pro Makhmuda Muradova, vypínač na bradu.

„Udělám pár telefonátů a uvidím. Spíš mě to táhne ven. Děkuju a cením si podpory českých fanoušků, ale chci bojovat na nejvyšší úrovni, a ta je momentálně v zahraničí. Klidně Amerika, třeba ONE FC, uvidíme, jak se vše vyvrbí," dodal Pešta a šel si ledovat zátylek.

Před ním do klece napochodoval Muradov, který se v oktagonu dlouho nezdržel. Stačila mu polovina úvodního dějství a bylo vyděláno. Jeho přesný zvedák na bradu byl poslední ranou, kterou schytal a zabalil si na cestu španělský soupeř. Ten se po tomto pozdravu poroučel okamžitě k zemi.

„Nikdy nic nečekám, pořádně makám. Nikdo neví, co bude za minutu. Já si jdu pro vítězství, a to se podařilo. Každá bitva je výzva. Co bude dál, uvidíme. Mám nějaké nabídky z Ruska, Asie. Mám mít zápas s Patrikem Kinclem. Chtěl bych do UFC, ale všechno má svůj čas. Byli tu manažeři, viděli brutální K.O. a UFC je můj sen, byl bych prvním uzbeckým zápasníkem v této organizaci, chci psát historii," plánuje budoucnost Muradov, který dlouhodobě žije v Česku, které také reprezentuje.

David Dvořák předvedl rychlovku, soupeř byl bez šance.

Dvořákův soupeř se změnil tři dny před galavečerem. Nepostavil se mu sok zvučeného jména ani skvostného zápasového skóre, ale každý zápas musíte vybojovat, pokud chcete vyhrát. Přesvědčivé vítězství ve stylu - není pochyb - přišlo už v prvním kole.

„Soupeř vzal zápas narychlo. Byl to lehčí zápas, ale vše začíná a je to padesát na padesát. Dřel jsem dva měsíce a je v podstatě jedno, jestli porazím tohoto, nebo jiného soupeře. Každá výhra je důležitá. Popravdě se mi do zápasu moc nechtělo, ale tým mě přesvědčil a myslím, že je na čase chovat se jako profesionál. Už dlouho jsem plánoval, že chci být ve světě, ale vše se zkomplikovalo kvůli finančním problémům s XFN, takže si teď musím dát nějaké zápasy doma, abych měl peníze na nějaký kemp a přípravu. Chtěl bych zápasit v červnu, červenci, kde to bude, ještě nevím," řekl po zápase Dvořák.

Karlos Terminátor Vémola vyřídil Prince

V Liberci viděli fanoušci bojových umění celkem sedmnáct zápasů v MMA, K1 a boxu. Na kartě nechyběl ani Karlos Vémola, který jasně na body přehrál Francouze Prince Aounallaha.

"Takticky jsem zvládnul zápas na jedničku. Hodně lidí říkalo, že mě Prince zničí v postoji, ale nemyslím si, že jsem dostal jediný úder. Vše bylo podle plánu. Na začátku třetího kola se chtěl objímat, podávat si ruce, ale to sem nepatří. Před zápasem na mě flušete, po zápase ti prokážu respekt, ale ne při zápase. Chtěl mě vykolejit - bráško a tyhle řeči. Ne, jsi můj nepřítel, až skončí zápas, tak se budeme kamarádit," řekl k zápasu Vémola.