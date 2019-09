Už nemusí spát v tělocvičně. Po sedmi letech dřiny se naplní jeden sen

22.9.

MS v zápase v Nur-Sultanu - volný styl: Muži: Do 61 kg: 1. Lomtadze (Gruz.), 2. Idrisov (Rus.), 3. Avare (Indie) a Ahsanpúr (Írán). Do 79 kg: 1. Dake (USA), 2. Hasanov (Ázerb.), 3. Nabijev (Rus.) a Salkazanov (SR). Do 86 kg: 1. Jazdaníčarátí (Írán), 2. Punia (Indie), 3. Najfonov (Rus.) a Reichmuth (Švýc.). Do 97 kg: 1. Sadulajev (Rus.), 2. Šarifov (Ázerb.), 3. Nurov (Sev. Mak.) a Snyder (USA)