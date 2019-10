Zažije těžká váha v MMA zemětřesení? Je tu bitva o trůn

Tah, který překvapil. A o to více může zaujmout. Už při oznámení vzbudil rozruch zápas těžkých vah Viktor Pešta vs. Michal Martínek, který se stane skutečností 9. listopadu v O2 areně. Kdo je favoritem titulové bitvy v MMA, která může dojít až na pětadvacet minut? Oba tak dlouhý čas v oktagonu ještě nikdy nebyli!

Martínek nedostal lehkého soupeře, nebude favoritem, výzvu přesto bez váhání přijal. Pokud vyhraje, získá cenný skalp a jeho cena na kolbišti bojovníků výrazně stoupne. Pokud prohraje, padne se zkušenějším, veteránem UFC, lépe postaveným na žebříčku, což nebude tragédie. V tomto poměru by porážka s Martinem Budayem, o kterém se spekulovalo jako o možném soupeři, více zabolela. Ten je podle serveru fightmatrix.com na 140. místě na světě, Martínek je o 28 příček za ním, Peštovi patří 51. pozice.

Pokud vynecháme emoce, sympatie a budeme se držet čísel, vyjde nám favorit, což ještě ale neznamená, že titulový duel na pět kol po pěti minutách pozná i očekávaného vítěze. Navíc v těžké váze i jeden přesně mířený políček dokáže druhému řádně rozcuchat nervové ústrojí, případně ho i vypnout. To vše se může stát 9. listopadu na galavečeru OKTAGON 15.

Jak vidí duel oba zápasníci? Viktor Pešta V polotíze se mnou nikdo zápasit nechtěl, tak se zase vracím do těžký, a protože nejsem troškař, tak si to rovnou střihnu o titul! Nebudu hrát druhé housle, chci svůj velkej zápas. Zápas s Michalem Martínkem bude něco, co těžká váha na domácí scéně ještě nezažila. Michal Martínek Champ si nevybírá, champ se neptá, champ bojuje, bojovník koná, žádný kecy, hlupák reaguje. Největší cíle si vyžadují nejsilnější vůli a odhodlaní. Neváhal jsem ani 10 vteřin, když jsem dostal nabídku. Je to pro mě čest.

Věk: zde si stojí oba bojovníci stejně, mají devětadvacet let a jsou v ideálním věku předvést kvalitní představení.

Váha: jaká bude skutečně 9. listopadu, to se teprve uvidí, Martínek měl při svém posledním duelu okolo 110 kilo, Pešta šel naposledy domluvenou váhu 96 kilo. Že by měl problém přibrat, tak to určitě ne.

Zápasy: Pešta jich má více než dvakrát tolik - 20 proti 8. I sebelepší trénink vám nenahradí stres a adrenalin v opravdovém fightu.

Výhry: Pešta 15, Martínek 7. Matematicky z počtu pokusů je úspěšnější Martínek, jenže záleží, kdo s vámi v kleci stojí, zde měl Pešta kvalitnější protivníky.

UFC: nejvyšší liga, kterou Pešta zažil pětkrát, jednou vyhrál, sbíral zkušenosti. Martínek absolvoval v pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series jeden zápas, ale v duelu na draftu do UFC neuspěl.

První zápas: Pešta se pere v kleci od roku 2010, myšleno v profesionální kariéře. Martínek začal v roce 2016. Extrém není v počtech duelů, ale v počtu tréninků za toto období.

Zápasová vytíženost: žádný velký rozdíl, oba stihnou v průměrů přes dva duely za rok.

Co říkají fakta Viktor Pešta vs. Michal Martínek Věk 29 let 29 Váha 109 kilo 110 Zápasy 20 8 Výhry 15 7 UFC 5 zápasů 0 Současná série 2 výhry 1 porážka První zápas rok 2010 2016 Světový žebříček 51. místo 168. Zápasová vytíženost oba více než 2 do roka Zápasy s cizinci 16 (11 výher) 1 (1 porážka) Současná bilance soupeřů 420 (276:144) 44 (28:16) Pozn. autora: do cizinců nejsou započítání Slováci.

Konfrontace s cizinci: zde je Pešta o parník dále, a to v poměru zápasů 16:1.

Žebříček fightmatrix.com: Pešta je v těžké váze světové číslo 51, Martínek 168.

Bilance soupeřů: pokud sečteme všechny aktuální zápasy protivníků, se kterými se oba utkali, zde má Pešta devítinásobnou převahu. Jeho soupeři nasbírali 420 duelů, u Martínka svítí číslo 44.