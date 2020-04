Bojovník se srdcem. Zápasník MMA pomáhá první linii

Hvězda z oktagonu nerozdává jen rány. Zápasník UFC Dustin Poirier a jeho charitativní organizace The Good Fight se stará o zdravotníky v první linii, kteří bojují v jeho rodném městě Lafavette. Nepřítelem dnešních dní je samozřejmě koronavirus. „Jsem bojovník, to je to, co dělám. Chci používat svou platformu k boji, aby pomohla co nejvíce lidem,“ je heslo jedenatřicetiletého Američana.