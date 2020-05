Konečný chystá velkou akci. Chce zápas s Vémolou. Kdo může ještě boxovat?

Zajímavou myšlenku má v hlavě bývalý mistr světa v boxu Lukáš Konečný. Na přelomu srpna a září chce v Letním kině v Ústí nad Labem uspořádat sportovní boxerské odpoledne s koncerty kapel. Nyní řeší obsazení mezi provazy. On by rád šel exhibici s Karlosem Vémolou, zápasníkem MMA, osloven byl také Jakub Štáfek, Marpo, Rytmus a další adepti, kteří mají blízko k bojovým sportům. „Akci chceme věnovat lidem ze záchranného integrovaného systému,“ řekl v rozhovoru Konečný.

Nastoupí Karlos Vémola do ringu s Lukášem Konečným?

Kdo navlékne boxerské rukavice?

Marpo je v řešení, Rytmus do toho nechce jít, toho jsem nepřekecal. U Jakuba Štáfka záleží na jeho programu, má mi dát vědět každým dnem, pak ještě řeším Karlose Vémolu, se kterým bych šel exhibiční zápas.

Kdy jste spolu mluvili naposledy?

Zrovna dneska odpoledne. On řeší jiný zápas a za jiné peníze, tohle bude charita, rozumím, že má svoji kariéru, ale jsme ve spojení, uvidíme. Věřím, že to je reálný.

Akce má proběhnout v Letním kině, jak velká je zde kapacita?

Myslím, že i 10 tisíc míst, ale s takovým číslem bych nyní nepočítal, nevíme, co bude a nebude povolený.

Půjde jen o boxerské duely?

Ne, počítáme i s koncerty, celé odpoledne a večer chceme pojmout charitativně, akce bude věnována lidem ze záchranného integrovaného systému. Současná představa je střídání boxu a koncertů.

Jak vás tohle napadlo?

Vše řeším s Crazy Production, ti mi vždy pomáhají s boxem, jde o společný nápad. Moc se toho neděje, věříme, že akce na přelomu srpna a září už bude moct proběhnout. Jak to bude s boxery ze zahraničí, to se neví. Mohl bych třeba pozvat soupeřku pro Fabianu Bytyqi z Mexika, toho se ale bojím. Zaplatím letenky a ze všeho může sejít, proto si myslíme, že československé pojetí je reálné a lidi by mohlo bavit. Chci nakombinovat normální box a exhibice. Například já s Karlosem, dále třeba Jaroslav Foldyna s Pavlem Novotným. Se všemi jednám.

Jakub Štáfek měl už zápas v boxu i v MMA. Premiéru v kleci zvládl v listopadu za 69 sekund a K.O. bylo na světě.

Sport.cz

Jakou váhu byste šli s Vémolou?

Nevím, kolik váží. Když bych se snažil, dokážu se vykrmit, ale radši bych chtěl trochu vypadat. Normálně mám 85 kilo, pokud se dohodneme, my rozhodně nebudeme řešit váhu. Já po něm nemůžu chtít, aby hubnul do exhibice se mnou. Budu rád, když se dohodneme na podmínkách a uděláme lidem radost.

Máme čekat první kolo T.K.O.?

(smích). Ne. Je to exhibice, jestli mě ale sundá, tak mě sundá.

Hlavně, aby vás nehodil, reflexy z MMA má zažité...

To se snad nestane.