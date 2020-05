Očekávaná bitva pořízků! Jsem jako dítě, který si hraje v malých rukavicích, směje se česká legenda

Posadil se do křesla, které v poměru s jeho postavou vypadalo jako dětské, napil se dopoledního kafe a měl páteční pohodu. Žádný stres před sobotním zápasem v kleci. Tomáš Hron, vyznavač kickboxu a thajského boxu, má za sebou přes sto zápasů, toho už moc věcí na bojišti nevystraší. V sobotu se představí ve váze do 100 kilo v projektu Oktagon Underground. V klubu Epic se mu postaví Melvin Mané. „Myslím, že zápas bude probíhat v postoji. A když půjde takedown, dostane koleno do držky,“ má jasno před startem pyramidy muž s přezdívkou Rattle Snake, který patří mezi české legendy v bojových sportech.

S jakými pocity jdete do prvního zápasu podle nových pravidel?

Těším se, pro mě to je změna a nová motivace. Teď jsem jako malý dítě, který si hraje v malých rukavicích, i když mi je osmatřicet (smích). Dvacet let dělám kickbox, thajský box, K1 a teď tu je něco nového, fakt se těším.

A co přechod z velkých na malé rukavice?

Ze začátku jsem se s tím trochu pral, musel jsem upravit styl i pohyb. Prvních čtrnáct dní bylo nezvyklých, ale teď už dobrý.

Jaký je rozdíl dostat na bradu ve velkých a v malých rukavicích?

Je to změna (smích). Rána je tvrdší, ale není to takový otřes. Člověk taky nedává tolik úderů, kombinace jsou kratší, protože musí být opatrnější. Nejde vysypat kombinaci o dvaceti úderech. Je i více pohybu, bloků předloktím.

Takže budou ostré lokty?

Tak to je jasný.

Součástí Undergroundu je i možnost porazů, takže takedovny, obrana proti nim, jak se perete s touto novinkou?

Zem jsem začal trénovat ještě, než jsem vstoupil do tohoto projektu, jen tak sám pro sebe. Chtěl jsem se více rozvíjet, je to změna a baví mě.

Takže v zápase Tomáš Hron hodí soupeře?

To nevím, nebudu předbíhat, ale jsem připravený i na zem. Možná bych zvládnul něco i nasadit, ale nebudu machrovat (úsměv).

Většina lidí očekává, že s Melvinem Mané půjde převážně o postoj, je to tak?

Soupeř je postojář, pravidla jsou více pro tento styl boje, takže myslím, že zápas bude probíhat v postoji. A když půjde takedown, dostane koleno do držky, že druhý už nedá.

Jste favorit a Mané jasný outsider?

Moc ho neznám, věřím, že zápas vyhraju, ale nepodceňuji ho. Do každého zápasu jdu připravený fyzicky i mentálně, jako když proti mně stojí ten nejlepší na světě. Pokud si řeknu, že jde o slabého soupeře a ubiju ho, tak tohle člověku může zlomit nohy a pohřbít ho. Můžu si myslet, že jsem lepší, ale nemůžu dovolit, aby mě myšlenka ovládla.

Je to i tím, že ve vaší váze, kde v době zápasu můžete mít i přes sto kilo, tak jedna povedená rána může znamenat konec, navíc v malých rukavicích?

Přesně tak. Zažil jsem tolik zápasů, kdy jsem si říkal, že soupeře zbiju a pak mě frajer překvapil strašnými věcmi. Věřím si hodně, ale nepodceňuju.

Druhou českou dvojící v pavouku je Jan Gottvald a Daniel Škvor, oba znáte...

Je to tak, oba jsou super borci. Jsem zvědavý, kdo z nich vyhraje. Pokud půjdou postoj, tak Dan je zkušenější, tvrdej. Uvidíme, jak se Jay Jay popere s těmito pravidly, jestli to bude víc házet.

On má zkušenosti z MMA, takže jemu by mohl sedět styl - hodit, nabodovat, pohlídat si soupeře a nepouštět se do přestřelek, ne?

Tohle může být jeho cesta. Určitě bych s Danem nešel do přestřelky, to nevidím jako správnou cestu.

Pokud vyhrajete, postaví se vám kamarád, je to problém?

Není. Mám za sebou více než sto zápasů a beru to jako sport. Dáme si do držky, po zápase budeme zase kamarádi.

Jste největší favorit pyramidy?

Určitě jsem nejzkušenější.

Když odbočím od sobotního souboje, zápasil jste také v nejprestižnější kickboxerské organizaci Glory, jaká je šance, že se tam opět ukážete?

Smlouvu s nimi teď nemám, kontrakt s nimi má Matěj Peňáz, který to má 3:1. Na každý zápas, který má mimo organizaci, musíme žádat o výjimku. Já mám v Holandsku něco rozjednaného, uvidíme. Glory teď bere hodně mladý kluky.

Jak vidíte kariéru Peňáze v Glory?

Dobře, podle žebříčku je teď šestka, čím výše bude postupovat, porážet lepší jména, tak bychom se chtěli dostat k titulovému zápasu.

On je také účastníkem v Undergroundu, první zápas do 90 kilo vyhrál, je favoritem pyramidy?

Určitě, jsem o tom přesvědčený. Strašně rychle se učí nový věci. V prvním zápase po něm kluk skočil a on si ho vysproloval. Je mu třiadvacet, má talent a skvělý pohyb.

Vám je osmatřicet, kdy vidíte možný konec kariéry?

Zatím to neřeším, ale už jsem o tom přemýšlel. Když budu porážet kluky o generaci mladší, tak ještě tři, čtyři roky vydržím. Když budu cítít, že to už nejde, nebudu jezdit po turnajích, abych byl nějaký pytel, který dělá ostatním skóre, to rozhodně nechci!

Jaká jsou rána po sparingu?

Nooo. Když člověk ráno vstává, tak jde jako robot. Ale to je normální, pak stačí přepnout v hlavě, že se musí makat. Nepřemýšlím, jestli chci, nechci, prostě jdu.

Pořád vás to po tolika letech baví?

Strašně.

Platí, že hlava rozhoduje?

Přesně. Trénuju mladý kluky a ti nevydrží co já. Je to mentalitou a přístupem. Moje tělo je navyklé, jejich ne. Musím zaklepat, že se mi vyhýbají zranění. Přepnu do módu fighting a jdu trénovat, není co řešit.