Demolice v kleci, Češi ukázali sílu. Dvě tvrdá K.O., zrození královny a jeden letecký den

Čtyři šance na vládce podzemí a čtyři výhry. Superfinále Oktagon Underground v Brně ovládli Češi, kteří vyhráli všechny duely nad Slováky. Sedm večerů v devíti týdnech a 74 zápasů, takový účet vystavila organizace OKTAGON MMA projektu, který poslala do světa v době pandemie koronaviru. Na konci odešli z klece tři králové a jedna královna. Daniel Škvor a Tadeáš Růžička nadělili K.O. Matouš Kohout a Tereza Bledá vyhráli na body. Neoficiálním vítězem se stal také Vlasto Čepo, který nemohl nastoupit pro zranění soupeře.

Než došlo na čtyři finálové souboje, v oktagonu se odehrálo šest duelů. A bylo se na co dívat. Sebastian Fapso vystřihl v prvním kole naskočené koleno, to trefilo bradu Jakuba Bahníka a bylo vymalováno. „Tohle jsem čekal, říkal jsem, že bude v prvním kole K.O. Od začátku jsem chtěl válku. Tohle děláme tisíckrát na tréninku, jednou to vyjít musí," užíval si chvíle slávy zaplněné Bobyhall devatenáctiletý Fapso.

Delší čas se nezdržoval v kleci ani Jan Malach. Ve druhém kole Štefan Meszaros dvakrát nakoupil při přestřelce v postoji a byl během patnácti sekund dvakrát počítaný, až z jeho rohu přiletěl ručník. Poslední zvedák byl zničující a vítězné K.O. si připsal "Král Severu".

Unikátní letecký den v kleci. Sedmnáct takedownů v podání Davida Kozmy

První dámský střet večera obstarala Magdaléna Šormová a Eliška Pelechová. Ta přežila první dvě kola, ale ve třetím ji zkušenější soupeřka uškrtila. Superfighty ukončil David Kozma, šampion organizace OKTAGON MMA. Ten předvedl absolutní nadvládu, když za devět minut nasázel sedmnáct takedownů, kdy si soupeře házel jako začátečníka při tréninku. Milan Kratochvíla se sice po zápase čílil, že Kozma nešel do přestřelky v postoji, na to ale "Růžový Panter" reagoval jenom slovy, že využil daných pravidel. A tak házel a házel.

Když vás trefí tank. Souboj těžkotonážníků ovládl Daniel Škvor

První superfinále skončilo už v zahajovacím kole. Daniel Škvor byl rychlejší, přesnější, měl větší sílu a po dvou počítáních nebylo pochyb, tohle bylo přesvědčivé K.O., které nestálo vítěze mnoho sil. Rozhodčí ukončil bitvu dvě sekundy před koncem zahajovacího kola. Ivan Bartek neměl moc šancí. „Ivana znám, věděl jsem co dělat, měl jsem respekt, ale ukončení bylo správný. Bylo to dobrý, jsem spokojený," usmíval se Škvor, který plánuje, že se ukáže v klasickém MMA.

Po metráku přišla na řadu o 30 kilo lehčí váha. A žádná nuda to nebyla. Tadeáš Růžička odjistil ruční brzdu a vsadil na jednu kartu, rozhodl se urvat výhru v prvním kole, i když původní plán byl jiný. Zběsilé tempo ukončil rozhodčí po třech počítáních Marka Nováka v zahajovacím kole.

Lucky loser Matouš Kohout zaskočil za zraněného Lea Brichtu a porazil Ronyho Paradeisera

„Tohle byl plán, čtyři zápasy, čtyři K.O. Lidi se mi smáli, hejtovali mě, teď mluvte," byl vítěz v ráži i při rozhovoru, když ve zkratce zhodnotil svoji vítěznou pouť Undergroundem. „Tohle byla pro mě největší životní zkouška. Chtěl bych poděkovat své mámě, starala se o mě, když jsem chodil z tréninků rozbitej. Štípal jsem se v halách, kde nikdo nebyl, teď jsem v televizi, plním si svůj sen," přiznal obrat ve sportovní kariéře bojovník s přezdívkou Mawar.

Do předposledního souboje naskočili podle scénáře Ronald Paradeiser a Matouš Kohout. Český zápasník protivníka utahal, opět zápas zvládl takticky, u dvou rozhodčích vyhrál, jeden viděl duel remízově. „Myslel jsem, že půjdeme do čtvrtého kola, takže asi euforie," byl spokojený Kohout. „Čekal jsem remízu, rozhodčí rozhodli, tak to musím respektovat," dodal.

Happy end pohádky O Popelce. Tereza Bledá si poradila i s Luciou Szabovou a završila svoji spanilou jízdu

Poslední adrenalin předvedly Lucia Szabová a Tereza Bledá. Obě šly do bitvy o královnu podzemí jako neporažené, bylo jasné, že po sobotě tento stav už platit nebude. Po vyčerpávajícím boji vyhrála Bledá, která završila úspěšnou trilogii. Po Lucii Pudilové a Magdaléně Šormové porazila také favorizovanou Slovenku.

„Byla to tvrdá bitva, poprvé jsem si vyzkoušela přestřelky. Jsem spokojená, že jsem v přestřelkách dokázala reagovat. Cítím se bolavá, ale paráda, jsem šťastná," řekla Bledá pár minut před půlnocí. "Před tímto zápasem jsem si zablokovala krk, myslela jsem, že ani nenastoupím, ale mám kolem sebe skvělý tým, který se o mě úžasně postaral," děkovala Reinders gymu vítězka.