S prošlápnutým kolenem vydržel bojovat do konce. Výhry se ale nedočkal

„Nejsem takový typ chlapa, který by se vymlouval. Ve druhém kole mi šlápl na koleno, jako jsem to udělal já v zápase s Thompsonem. Tohle by mělo být zakázaný. Prostě mi vyhodil koleno, což se pak v zápase projevilo. Musel jsem bojovat a skrývat bolest. Nemyslím si, že to poznal," citoval sedmadvacetiletého zápasníka server MMA Junkie.

Till posbíral v kariéře 18 výher a 3 porážky. Ty si připsal v posledních čtyřech duelech. Postupně ho překonali Tyron Woodley, Jorge Masvidal a o víkendu Whittaker.

„Nechci tady sedět a říkat moje koleno je špatný, hledat výmluvy. Možná mě jen trochu přibrzdil. Byl to opravdu dobrý zápas. Mám pocit, že jsem vyhrál. Mám pocit, že jsme oba vyhráli. Teď mě čeká operace, pak se chci vrátit, mám před sebou miliony zápasů. Jsem jedním z nejlepších lidí v této organizaci a budu i nadále," nastínil sebevědomě Till své plány.

On odešel jako poražený, soupeř jako vítěz. „Bylo tam hodně tlaku a stresu, ale teď se cítím úžasně. Bylo to těžké, těžké. Rád bych bojoval o titul, to bych opravdu rád. Jsem světový šampion s pásem i bez něj. Teď pojedu za rodinou, chybí mi. Všechno, co dělám, je pro ně, s nimi se chci o vše dělit," řekl po vítězství devětadvacetiletý Whittaker, který se narodil v Austrálii.

I když Till prohrál a byl omezen zraněním, rád by se se svým posledním přemožitelem potkal v oktagonu znovu. „Pokud Rob nedostane titulový zápas, rád bych s ním bojoval na Novém Zélandu," dodal.

Po operaci bude možná moudřejší.