Dvořák nefňuká. I když je unavený a rozbitý, zvedne se a jde makat, cení si kamarád

Kamarád a trenér. Už téměř sedm let spolupracuje s Davidem Dvořákem Jakub Kašpar. Poznali časy, kdy o současného zápasníka UFC nebyl v Česku velký zájem, teď se parta okolo hradeckého bojovníka chystá na druhou bitvu v UFC. TOP MMA lize. Ze soboty na neděli bude nejlepší česká muší váha bojovat s Jordanem Espinosou. „Víceméně se parta kolem Davida nemění. Jsem to já, Honza Maršálek, Lukáš Chotěnovský, občas to vystřídá Patrik Kincl,“ poodhaluje složení kvarteta, které podporuje českého bojovníka.

Kašpar miluje psy, Dvořák kočky. A to znamená jediné, není téměř dne, kdy by si nedokazovali, kdo je lepší. „On ví, že já kočky moc nemusím, on zase nemusí velký psy. Asi se jich bojí. Před pár dny mi říkal, že měl sen, jak probodává mého psa. Nevím, co si o tom mám myslet. Asi začnu mít jeho kočku radši rád," vzpomíná na Kašpar na jednu příhodu.

Tohle jsou ale legrácky, hlavní je trénink a zápasy. Těm podřizují vše. Dvořákovou největší předností je hlava. Ví, co chce, maká, nefňuká. „On neřeší, jestli ho něco bolí, nechce se mu, nemá náladu. Prostě ví, že chce vyhrávat, tak se musí trénovat. Kolikrát na něm vidíme, že je unavenej, rozbitej, ale nefňuká, zvedne se a jde makat. Nikdo ho nemusí přemlouvat, má prostě na to hlavu," oceňuje Kašpar Dvořáka.

Spolu jsou téměř každý den, ponorku ale nezažili, sedli si lidsky, což je základ pro dlouhodobější úspěšnou spolupráci. Navíc si umí ze sebe udělat srandu. K tomu dokážou i vypnout, aby přišli na jiné myšlenky. „Když jsme někde na výjezdu, a ještě není tvrdá dieta, snažíme se jet někam na výlet, abychom viděli co nejvíc, přišli na jiné myšlenky. Snažíme se výletit, poznávat, pak jdeme zpátky trénovat. Když se pak vrátíme, tak je zase větší chuť trénovat, hlava je odpočatá," potvrzuje trenér, který má s Dvořákem i podobné záliby, a to jsou zbraně, zvířata a zahrada.

Sport.cz

Od minulého víkendu trénují v UFC Performance Institutu, kde poznávají jiný svět. Obrovské a skvostné zázemí, kde mají ideální podmínky pro finální přípravu. Dokonce tu potkali ikonu MMA Jona Jonese.

"Nikdo z nás neviděl nic takového. Je to tady obrovský, krásný zázemí. Prostředí je zde sterilní, pořád někdo něco uklízí, stále se o vás někdo stará, řeší za vás jídlo. A Jones? Po tréninku si k nám sedl a začal se s námi bavit, jako bychom se viděli už několikrát. Fakt velký pohodář. Prostě jste součástí tohoto celého kolosu, jeden z nich," přiznává Kašpar.

O víkendu ze soboty na neděli bude muset Dvořák všechny tréninky a dřinu prodat v zápase. Premiéru v UFC vyhrál na body, teď jde do druhé bitvy. Den D, kdy přichází nervozita na celý tým.

"Nejhorší je to v den zápasu, to já jsem víc nervózní než David. Nevím, kde on vzal ten dar. Nechápu to, jak se dokáže přepnout v hlavě a jde prostě zabíjet do klece. Žádná nervozita z jeho strany, jen 100 % soustředěnost. Jak vypínač. Z hodného kluka je prostě rázem malé zlo, které má jediný cíl a nic nevnímá!" usmívá se Kašpar, který je přesvědčen, že jednou může Dvořák získat titul v UFC.