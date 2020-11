Takového obra jsem ještě neměl. Mám rád, když zápas smrdí káočkem, těší se Martínek

Odpočítává dny, kdy půjde zase do boje. Zápasník MMA Michal Martínek zažije 26. listopadu premiéru pod organizací ACA. V Polsku bude zápasit s Danielem Jamesem, Američanem, který má téměř dva metry a do váhy 120 kilo hubne. „Zápas mi chybí moc, hlava je připravená, už měsíc jsem v zápase, cítím příjemný chvění v zádech, takže si to užívám. Konečně můžu zase do práce,“ je nedočkavý třicetiletý český bojovník, který naposledy zápasil před rokem, když porazil Viktora Peštu a zlomil mu čelist.

Po více než roce jde zápasník Michal Martínek znovu do práce. Čeká ho premiéra v ruské organizaci ACA

Proč jste se nakonec rozhodl pro ACA?

Z hlediska prestiže, z hlediska financí, bylo tam toho hodně. Měli jsme více nabídek, původně jsme se rozhodli pro PFL, ale tam zkrachovali pro tuhle sezonu a všechny nás vypověděli. V ACA mi řekli, že budu mít čtyři zápasy do roka, to já potřebuju, je mi třicet a potřebuju pravidelnost a nemít jeden zápas ročně.

Mluvil jste o financích, kolik dostanete za zápas, jaké to je v porovnání s UFC, případně s Contender Series?

Contender je farma UFC, hledají talenty, něco jako farma v NHL, takže finance jsou tomu odpovídající. ACA je o hodně výše. Pakliže zápas ukončím před limitem a získám prémie, tak se můžu dostat nad půl milionu výše, což je pro mě dobrý.

https://www.facebook.com/michalblacbeardmartinek/posts/774911286422215

Navíc zápas bude v Lodži, což je další plus, odpadne vám dlouhé cestování, aklimatizace ...

Tohle mi naprosto vyhovuje. K tomu si můžu sáhnout na soupeře světových kvalit a mám to vlastně za barákem.

Jak vidíte soupeře, který je vyšší, bude těžší ...

V rámci kilogramů jsem se s takovým soupeřem nepotkal. Měl jsem Nascimenta, ten měl okolo 120 kilo, ale byl trochu menší, víc do Obelixe. Tenhle klučina má jinou stavbu těla, má silný ramena, je to zvláštní somatotyp. Představu mám, ale každý soupeř je jiný. Každý zápas má svůj příběh. Uvidíme, jak si sedneme.

Takže velký kluk pro premiéru v ACA ...

Takového obra jsem v zápase ještě neměl. Ale jak objíždím kempy, tam potkávám podobné kluky, takže to není nic, co by mě mohlo nějak rozhodit.

Oba ukončujete zápasy před limitem, bude to platit i v tomto případě?

Oba doufáme. Je mu 39 let, má dva metry, hubne do 120 kilo, takže okysličuje pořádnou masu. Já mám rád zápasy, které končí před limitem. Mám rád, když se něco děje a furt to smrdí nějakým káočkem. Tohle mám rád.

S kým jste se připravoval na tento fight?

Zařadil jsem víc tréninků s kluky jako je Jirka Procházka, Karlos Vémola. Dále jsem trénoval v příprave také s Milošem Petráškem, Arturem Omarovem, což je světová devítka ve wrestlingu ve váze do 91 kilo, český reprezentant, náš nejlepší wrestler, takže zkušenosti šly nahoru. Učíme se celý život, sport se rychle rozvíjí. Myslím, že jsem měl nejlepší možné sparingy, které jsem mohl mít.

Vzhledem ke covidu je větší riziko, že zápas nebude, jak tohle berete?

Nezbývá než doufat. Jsme profesionálové. Zápas může odpadnout, soupeř se může zranit, tak to je. Do toho tu je nepříjemná doba různých onemocnění, takže to může přijít, ale moc bych nad tím nepřemýšlel, tohle se může stát každému. Já se snažím trénovat a nemůžu se dočkat, až budu zase v kleci.

V červenci 2019 jste bojoval o UFC, tento sen stále ve vás žije?

UFC je snem každého zápasníka, který má nějaké ambice. V životě bych nepohrdl nabídkou do UFC. Teď na tím ale nepřemýšlím. Vybral jsem si asociaci, kde jsem solidně zaplacený, mám soupeře, kteří mě prověří, kde se zlepším. Tohle momentálně potřebuju. Teď mě čeká jiná cesta, jdu se otrkat na tvrdý Východ, moc se těším.