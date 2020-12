Poslal k zemi vnuka Buda Spencera, po zranění se vrací slávista na scénu

Zdraví ho zradilo a vyřadilo z tréninků. Na hodně dlouho, sportovní kariéra se zdála být u konce, ale nestalo se. Matúš Juráček se vrací do klece, v sobotu bude zápasit v Brně na Oktagon 19 s Michalem Dobiášem.

Návrat Matúše Juráčka k MMA. Slávista jde do klece

„Měl jsem dlouhodobé zdravotní komplikace s kolenem, měl jsem problém s chrupavkou, který mi neumožňoval trénovat naplno. Postupně jsem vše řešil s lidmi okolo a dali jsme to do kupy, takže jsem se vrátil k boxu, vypadalo to, že u něj zůstanu, ale přes Arletu Krausovou jsem se dostal k odborníkovi, který se specializuje na diagnostiku pohybu a ten mi řekl, že mi může pomoct. Musel jsem rozhýbat kyčle, což se povedlo," je spokojený zápasník, který se připravuje v pražském Renegade gymu.

Vyznavač boxu propadl MMA, umí oboje, ale přece jen, druhý sport je nyní na větší vlně popularity. „Mým krátkodobým cílem je vyhrát pás organizace GCF. Mám před sebou třeba ještě deset let sportovní kariéry, takže dlouhodobým plánem je dostat se co nejvýše a být nejlepší na světě mezi profesionály ve své váze," přál si Juráček před třemi lety. Jenže přišla nečekaná pauza.

„Box je fantastický sport, ale pořád to nebylo ono, jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit, s kluky trénovat, vrátit se do toho koloběhu a bude konečně MMA zápas," nemůže se Juráček dočkat.

Před čtyřmi lety se potkal v zápase s vnukem nezapomenutelného herce Buda Spencera. Carlo Pedersoli vyhrál na Podvinným mlýně na body.

„Na toho chlapíka nikdy nezapomenu. Je to člověk, kterému jsem dal asi největší granáty ve svém životě. Tak přesný údery na bradu jsem snad nikdy nikomu nedal a Carlo to stejně ustál. Třikrát jsem ho posadil na prdel v prvním kole a vždycky vstal. Ve druhém kole jsem si o něj zlomil ruku a stejně furt šel dopředu," vzpomínal Juráček na Američana, který si poté připsal tři zápasy v UFC, nyní je Bellatoru.

Juráček se v sobotu představí v Brně pod organizací OKTAGON MMA. S nadějí v úspěšné roky se nemůže dočkat boje. „Mám kolem sebe skvělý tým v Renegade gymu i TKBC, mám tu kamarády. Podporují mě tady. Mám kolem sebe skvělý trenéry: Davida Vyvážila, Ondru Pálu, Rosťu Osičku, Míťu Soukupa. Všichni ti chlapi mi dali sto procent, teď si to jdeme užít. Těším se, soupeř je typ, který mi bude sedět a udělám pěkný a tvrdý zápas," slibuje Juráček, který MMA jako sportu věří.

„Spousta lidí si myslí, že to je jen o tupým mlácení a zápasení, ale dnes je MMA už rovnocenný sport. Myslím, že je to i nejtěžší sport na světě. Fyzická i psychická příprava je důležitá, na srandy není čas," říkal Juráček už před třemi lety, když vzpomínal na své výstřelky, které měl jako slávistický fotbalový fanoušek.

Teď se vrací jako sportovec, který dřel a chce se bavit. „Konečně zápas v MMA, miluju to."