Velká výzva pro českého boxera. Ducár letí do Anglie. Ve hře je mezinárodní pás

Přišla nabídka a on ji vzal. Zápas, kde není dlouhý čas na přípravu, přesto Vasil Ducár kývl. Prošel zdravotními testy, podepsal kontrakt a příští sobotu bude boxovat v Londýně s domácí naději. V protějším rohu ringu bude stát Chris Billam- Smith. Čech je dvaatřicátý na světě v křížové váze, soupeř je výše, patří mu 20. příčka. Ve hře bude mezinárodní pás organizace WBA.

Vasil Ducár jde znovu do boje.

Galavečer kousek od místa, kde se před devíti lety pořádala olympiáda. Wembley Arenu obsadí dvě boxerská promotérská ostrovní esa – Matchroom Boxing Eddieho Hearna a Queensberry Promotions Franka Warrena. Sobotní akci 20. března bude pořádat prvně jmenovaný. „Momentálně je tím nejlepším, co světový box nabízí. Ne nadarmo se Hearnovi přezdívá Dana White boxu," neskrývá nadšení český bijec.

Vrcholem akce bude několikrát odložený duel o volný titul WBO v křížové váze mezi domácí hvězdou Lawrencem Okoliem (15-0, 12 K.O.) a polským exmistrem světa Krzysztofem Glowackim (31-2, 19 K.O.).

Skvělá forma Vasila Ducára. Už ve třetím kole titulového zápasu poslal na podlahu Václava Pejsara

Vysílat se bude do celého světa, o přenos se totiž podělí domácí Sky Sports a streamingová platforma DAZN, kterou lze za měsíční poplatek 39 korun zakoupit také v Česku.

Chris Billam-Smith (11-1, 10 K.O.) je sice světovou dvacítkou, šikovný vytáhlý čahoun rozhodně ale není neporazitelný. Naopak, šance pro Ducára je zde velká, přestože je náhradníkem. Původně měl třicetiletý bývalý kvalitní amatérský reprezentant Anglie obhajovat pás Commonwealthu (a navrch bojovat o volný titul britského šampiona) s Deionem Jumahem (13-0, 7 K.O.), se kterým prohrál před devíti lety v semifinále jihoanglického šampionátu.

„My se shodou okolností známe, potkali jsme se na sparinzích v Lotyšsku u jedničky naší váhy Mairise Briedise. Je to tlačená domácí hvězdička, která si buduje velké jméno, které předpovídají velkou budoucnost a z toho důvodu pro něj hledají soupeře i podobně narychlo, aby mu přípravu co nejvíce znepříjemnili. Jsou to zkušení manažeři, nechtějí nic podcenit, ale nevadí, já jsem v tréninku pořád. Sice ne v takovém tempu, ale věřím, že formu na kvalitní zápas mám," má pro strach uděláno Ducár.

Kvůli přísným koronavirovým pravidlům a také nekompromisní bublině, kterou už má pořádající stáj najetou, odcestuje Ducár s manažerem a trenérem Michalem Vančurou do Londýna už v pondělí. „Hraje to proti mně, ale jak jsem řekl, udělám pro vítězství opět maximum," dodává muž, který se s o rok mladším britským protivníkem utká o mezinárodní pás WBA.

Ducár boxoval naposledy na konci roku. Ve třetím kole porazil Václava Pejsera a získal mistrovský titul ČUBP v křížové váze po výhře T.K.O. na Galavečeru profesionálního boxu a K1 v Lucerně. „Užil jsem si to na sto procent, vyšlo to, jak jsem chtěl. Ani jsem nevnímal, že tu nejsou diváci, soustředil jsem se na zápas. Zápas byl krátký, tak jsem to ani nestihl vnímat," smál se nový šampion, který pracuje jako policista.

Jedenatřicetiletý boxer patří do širší světové špičky, po Lucerně se nebránil, stát se tváří českého boxu, aby bylo o něm více slyšet. „Doufám, že jsem se hodně posunul, hodně jsem pracoval, zkvalitnil jsem přípravu a chtěl jsem ukázat, že se fakt chci řadit do světa, chci patřit do světového boxu," vyslovil Ducár přání na konci roku.

Za týden má možnost se ukázat...