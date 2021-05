Fantazie! Procházka přežil neskutečné a ve druhém kole parádním loktem knokautoval Reyese

V úvodu se k několika tvrdým kopům dostal Reyes, který v průběhu prvních dvou minut lépe trefoval svého soupeře. S přibývajícím časem prvního kola ale začal častěji přebírat český samuraj. Bylo až téměř neskutečné, jak pevně si šel Procházka za svým cílem, i když inkasoval velké množství tvrdých úderů.

Američan následně přenesl duel na zem, český ranař se ale velice rychle vrátil zpět do postoje. V polovině prvního klání pak Denisa trefil parádní hák, kterým rozhodil svého soupeře a začal ho nahánět po celé kleci. Přesto i Ničitel dokázal stále přesně trefovat z ústupu. Parádní výměny byly k vidění až do závěru prvního kola.

Nejklidnější fází souboje byl začátek druhé pětiminutovky. O to náročnější byly následující minuty. Procházka začal opět svého soupeře tlačit a vypadalo to, že všechno směřuje k závěrečnému úderu. Do poloviny druhého kola ale vstoupil Čech mírně rozhozený po další tvrdé zádní z Reyesova repertoáru.

#UFCVegas25 Official Result: Jiri Prochazka (@Jiri_BJP) defeats Dominick Reyes by KO, Round 2, 4:29 — UFC News (@UFCNews) May 2, 2021

Následně se americký fighter pokusil z postoje utáhnout gilotinu a situace zase nevypadala tak růžově pro českého zápasníka. Ten ale situaci zvládl a podařilo se mu i nadechnout k suverénnímu závěru. Po krátkém přetahování na zemi se oba soupeři vrátili do postoje, kde půl minutu před koncem druhého dějství Procházka doslova vypnul svého soka masivním loktem z otočky.

„Chtěl jsem ukázat krásu tohoto umění, občas jdu ale příliš rychle za vítězstvím. Také proto jsem schytal několik úderů. Chyby, ale stále se učím. Byl to hezký souboj," uvedl Procházka v pozápasovém interviewu.

V dalších zápasech hlavní karty zvítězili na body Merab Davališvili a Sean Strickland. Souboj Ion Cutelaba a Dustin Jacoby skončil bodovou remízou. V prvním kole v hlavním předzápase ukončil Čikaze Swansona po technickém knokautu v prvním kole.