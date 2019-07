Tour de France 2019

V roce 2018 se jela týmová časovka až jako třetí etapa a byla tehdy hodně vyrovnaná, prvních pět celků se srovnalo do jedenácti vteřin, vypjatý byl tehdy také souboj o žlutý trikot a díky úspěchu ekipy BMC se po etapě, které měla start i cíl v Choletu, dostal do čela Greg van Aermaet.

Tour de France 2. den

Právě fenomén týmových časovek BMC se ale sloučil s polským týmem CCC a pro letošek tak jméno obhájce triumfu z loňské třetí etapy na startu nenajdeme. Největším favoritem by měl být tým Movistaru s nesmírně silnou trojicí také pro celkové pořadí - Landa, Valverde a Quintana. Výborný by i v týmové časovce měl být INEOS s největším favoritem na celkové pořadí Eganem Bernalem. Zamíchat pořadím by bezpochyby měly také týmy Astany nebo EF Education First.

Hodně otevřená týmová časovka odstartovala ve 14 hodin z Bruselu a etapa, která měří necelých 28 kilometrů bude končit u slavného modelu Atomia, které je symbolem belgické metropole.

KOMENTÁŘ ŘEDITELE ZÁVODU CHRISTIANA PRUDHOMMEA K 2. ETAPĚ

"Žlutý dres změní svého nositele, pokud nebude obklopen specialisty na časovku. Poslední rovinka naskytne týmům nádherný pohled na dominantu Bruselu Atomium. Týmy, které dokáží zůstat pohromadě, tak jako atomy na nádherném modelu, budou úspěšně."