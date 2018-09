Válka slov o Ester. O co jde ve sporu kolem české hvězdy?

Lyžařský svaz v úterý po svém výkonném výboru navýšil finance pro Ledeckou o dalších 800 000 korun, podle agentury Sport Invest ale jádro sporu není ve výši státních prostředků. Poslední verzi smlouvy podle šéfa agentury Davida Trávníčka Ledecká nepodepíše, ale nejasností kolem kauzy stále přetrvávají.

CO JE PŘEDMĚTEM KAUZY?

Peníze, tak jako ve většině sporů. Ostatně lyžařský svaz je za posledních patnáct let vedl s většinou svých největších hvězd, podobné pnutí zažily i svazy na Slovensku či v Rakousku.

Podle Sport Investu je klíčové omezení výběru komerčních partnerů Ledecké ze strany svazu. „Kdybychom podepsali navrženou smlouvu, Ester by se připravila o peníze z komerčních zdrojů, které za čtyřleté období představují její celoroční rozpočet,“ vypočítává Trávníček.

Náklady Ledecké a jejího týmu na sezónu se minulou zimu vyčíslovaly na zhruba sedm miliónů. „Chceme, aby Ester měla právo užití partnerů na svém vybavení dle svého uvážení v plném rozsahu a nemusela se podvolovat rozhodnutí svazu,“ doplňuje Trávníček.

KOLIK PENĚZ DOSTANE?

Svaz zveřejnil, že v návrhu reprezentační smlouvy by Ledecká od něj dostala necelých 3,8 miliónu korun, dalších 1,85 mil. dohromady od Dukly jako svého zaměstnavatele a Českého olympijského výboru. Celkem by si přišla na 5,6 miliónu.

„Je pozitivní, že svaz částku navýšil o 800 000 korun, ale pokud k tomu stačila jedna tisková zpráva naší agentury, není to úplně v pořádku a systémové,“ reaguje Trávníček. „Ale to nejsou peníze svazu, který je jen průtokovým ohřívačem financí z ministerstva školství,“ prohlásil.

Svaz navíc poskytne Ledecké plochy o velikosti 300 cm čtverečních na sjezdařském a 400 cm čtverečních na snowboardovém závodním oblečení. „Tento prostor v rámci marketingové hodnoty Ester představuje jen na sjezdovém oblečení dalších zhruba 20 milionů korun,“ tvrdí nový předseda Úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek.

Trávníček ale tuto cifru rozporuje. „Ta částka je nižší. To je elementární neznalost svazu, který nikdy nezajistil žádného komerčního partnera, naopak po nás chtěl provize za partnery, které pro Ester získáme,“ tvrdí.

PROČ SE KAUZA ŘEŠÍ NYNÍ?

Debaty o reprezentační smlouvě se vedou už od jara, agentura Sport Invest informaci o váznoucím jednání zveřejnila v pondělí, den před jednáním svazového výkonného výboru.

Svaz totiž v dopise podepsaném předsedou svazu Lukášem Sobotkou, jehož část dala agentura k dispozici médiím, uvedl, že pokud nebude smlouva podepsána Ledeckou do 31. srpna, „nebude mít Ester Ledecká status reprezentanta ČR, bude zastaveno veškeré financování ze strany SLČR a vyzveme ČOV a Duklu ke stejnému postupu.“

Sobotka přitom tvrdil, že svaz Ledeckou nikterak nevydíral. „Po těchto lžích by měl rezignovat. Jestli je frajer, udělá to. Jestli ne, bude se držet funkce přisátý jako pijavice na toku státních peněz,“ nebral si servítky otec šampiónky a zpěvák Janek Ledecký.

CO KDYŽ SE NEDOHODNOU?

Na čtvrteční dopoledne mají obě strany předjednanou schůzku, kde zkusí najít průnik svých představ. A když ho nenajdou? Svaz ohlásil, že Ledeckou přihlásí na závody v rámci soustředění v Chile, ale Světový pohár by bez smlouvy jezdit nemohla. Sjezdařský startuje tradičně koncem října v Söldenu, snowboardový až v prosinci.

„Nás postup svazu nepřekvapil. Bojujeme s ním sedmnáct let, od té doby, co Ester začala závodit,“ říká Ledecký. „Kdyby tady nebyl svaz, závodníkům by se jezdilo úplně senzačně, akorát by si funkcionáři svazu museli najít nějakou práci,“ pokračoval zpěvák a skladatel v ostré rétorice, proti níž se SLČR ohradil.

„Všichni členové Výkonného výboru nejsou na svazu v zaměstnaneckém poměru a nečerpají ze svazu žádnou mzdu. Jsou v dobrovolných neplacených funkcích a mají svá civilní zaměstnání,“ uvedl svaz ve své reakci.

CO NA TO LEDECKÁ?

Momentálně je i se svým sjezdařským koučem Tomášem Bankem na soustředění v Chile, o jednáních se dozvídá zprostředkovaně od svých rodičů a manažerů. „Je šťastná, že to za ni řeší její agentura. Nijak ji to naštěstí z druhé strany zeměkoule neovlivňuje,“ ujišťuje Ledecký.

„Kdyby šlo závodit mimo struktury svazu, budeme nejšťastnější,“ tvrdí. Jenže to nejde. „Ester vzkazuje, že bude závodit, ať se děje, co se děje,“ tlumočí její otec. Je na stole i varianta závodění za jinou zemi? „Když to jinak nepůjde, tak samozřejmě,“ dodal.