Slovenská hvězda září. Vlhová ve Špindlu ovládla obří slalom, Češky nepostoupily

"Vítězství je vítězství. Jsem šťastná Moc všem děkuji za podporu, jste úžasní," řekla Vlhová bouřícím slovenským fanouškům.

Rodačka z Liptovského Mikuláše překazila Mikaele Shiffrinové první šanci na zisk trofeje za hodnocení disciplíny. Američanka po čtvrté příčce v prvním kole obsadila nakonec třetí místo, ale před finálovým závodem v Andoře jí vše hraje do not. Průběžné hodnocení vede před slovenskou rivalkou o 97 bodů. Prvenství v absolutním pořadí Světového poháru má jisté už z dřívějška.

Shiffrinová byla spokojená s jízdou ve druhém kole, které zajela nejrychleji. "Celkově to mohlo být lepší, ale můžu být ráda, že jsem na stupních vítězů," řekla. Za celkovou vítězku obřího slalomu se ještě nepovažuje. "Pořád mi chybí tři body, takže gratulace nepřijímám. Ještě nás čeká finále," řekla Američanka.

Vlhová na mezičasech ve druhém kole ztratila, s Rebensburgovou, která hodnocení obřího slalomu ovládla vloni, chvíli průběžně dokonce prohrávala, nakonec ji ale porazila o jedenáct setin sekundy.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová během obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Vlastimil Vacek, Právo

Stupně vítězů tak přesně kopírovaly výsledek z nedávného šampionátu ve Švédsku.

Rebensburgová startovala ve Špindlerově Mlýně už potřetí. Zatímco v roce 2008 dojela obří slalom třiadvacátá, před osmi lety ho vyhrála. "Výhru si pamatuju a je skvělé, že jsem na to navázala, i když už je to dávno. Tenkrát jsem jezdila skvěle, ale ani dnes to nebylo špatné," řekla.

Dosud druhá žena hodnocení obřího slalomu Tessa Worleyová z Francie dojela sedmá. V průběžném hodnocení disciplíny klesla na třetí místo a na křišťálový glóbus už nemá šanci.

Kolem cílového svahu a dojezdu byla záplava slovenských vlajek a při jízdě hvězdy z pod Tater bylo pořádně hlučno. "Po velmi dlouhé době jsem slyšela fandění při jízdě. Dodalo mi to sílu a možná jsem ještě zrychlila," pochvalovala si už po prvním kole.

Petra Vlhová předvedla vynikající výkon už v prvním kole.

Marco Tacca, ČTK/AP

Žádná z trojice českých lyžařek na domácí trati do finálové třicítky nepostoupila. Nejlepší z nich Gabriela Capová obsadila v 1. kole 51. místo.

Mnohonásobná zlatá medailista z deaflympiád Tereza Kmochová skončila na 54. místě, Kateřina Pauláthová svou jízdu nedokončila.

Česká lyžařka Kateřina Pauláthová během obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Vlastimil Vacek, Právo

"Zjistila jsem, v jakém stavu kopec je, a nabrala před slalomem rychlost," řekla Capová, která by měla útočit na postup do bodované třicítky v sobotním slalomu.

"Byla jsem na startu nervózní, nechtěla jsem zklamat fanoušky. Jsem rozpačitá, vím, že jsem mohla jet lépe. Ale byly těžké podmínky," hodnotila Kmochová.