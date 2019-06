Dziekuje bardzo! Česká legenda se zabydluje u Poláků, vrcholem má být Peking

Zpráva o angažmá Bauera u polské reprezentace byla v půlce května bleskem z čistého nebe. „Koncem března mi zavolal Míra Petrásek (bývalý trenér české i polské reprezentace a osobní kouč Bauera - pozn. red.), že se mu ozvali Poláci a vyptávali se na trenéry. Konkrétně pak na mě," pouští se Bauer do vyprávění poté, co zadal svým novým svěřencům úkoly v bazénu.

„Moje první reakce byla „V žádném případě!". Vždycky jsem říkal, že trenérem být nechci. Ale začalo mi to vrtat v hlavě. Oťukali jsme se a v polovině dubna jsme měli schůzku u ministra ve Varšavě. Vyříkali jsme si detaily, mé pravomoce, nástřel týmového rozpočtu, složení realizačního týmu i samotné reprezentace," líčí jednačtyřicetiletý veterán bílé stopy.

Lukáš Bauer vysílá závodníky na cyklistický trénink v Zakopaném.

archiv L. Bauera

Licence se zpožděním

Hned zkraje si Bauer s Poláky ovšem potřeboval vyjasnit zásadní věc: není totiž držitelem trenérské licence. „To byla první věc, kterou jsme řešili. Já jsem trenérem moc být netoužil a studium B-licence jsem nedokončil. Polskému vedení to ale nevadilo. Už jsem ale domluvený, že si béčko dodělám, chybí mi jen závěrečná práce. Trenér zkrátka potřebuje vzdělání, nemůže spoléhat na to, že uplatní postupy, které platily při sportovní kariéře na něj," má jasno.

S vedením polského lyžařského svazu se nakonec trojnásobný olympijský medailista domluvil na tříletém kontraktu do her v Pekingu 2022. „Smlouvu jsme ladili trochu déle. Jasně jsem řekl, že nemůžeme čekat raketový nárůst výsledků v nadcházející sezoně. Lídři týmu jsou jasní, Maciej Starega jako ostřílený závodník a Dominik Bury, u kterého vidím velký potenciál. Ostatní jsou hodně mladí a musí jít ještě výkonnostně nahoru s ohledem na štafetu. Dlouhodobý výhled směřuje k olympiádě v Číně," vysvětlil Bauer.

Nedílnou součástí letní přípravy běžců na lyžích jsou kolečkové lyže. Lukáš Bauer (uprostřed) udílí pokyny svým svěřencům.

archiv L. Bauera

Lyžař z Božího Daru posledních pět let věnoval budování svého týmu, který se soustředí na maratonský seriál Ski Classics, a své dílo nehodlal i přes lákavou nabídku opustit. S Poláky nakonec našel kompromis: do startu nové sezony v polovině listopadu se budou oba celky připravovat společně. „Nechtěl jsem svůj tým pohřbít. Myslím, že to bude fungovat, oboustranně vzroste zdravá konkurence. Od startu Světového poháru pak budu pochopitelně fungovat s polským týmem a na ‚maratonce' budu dohlížet jen na dálku," přiblížil.

První seznámení s polskými reprezentanty Bauer absolvoval pod tatranskými štíty v Zakopaném. V jednom ze sedmi středisek polského sportu, které jej ohromilo. „Poloha přímo pod Tatrami je nádherná a z úrovně střediska mi trochu spadla brada. Ubytování, sportovní možnosti, možnosti regenerace včetně kryoterapie... Jako lyžař jsem u nás nikdy nic podobného nezažil," líčí. „Máme i přetlakované pokoje umožňující simulaci pobytu ve vyšší nadmořské výšce," dodal a zrakem sklouzl na hodinky.

Tak to stačí. Lukáš Bauer vede kruhový trénink v Zakopaném.

Pavel Novotný, Sport.cz

„Tak stačí! Dziekuje bardzo!" Další fáze tréninku Bauerových nových svěřenců, jejichž trika zdobí polská orlice, je u konce. Seznamovací soustředění v Zakopaném trvalo dva týdny. Tuto sobotu se společně vydají za prvním sněhem do tunelu v Oberhofu a poté je čekají dva týdny drilu na Božím Daru. Jak Bauer dobře ví, i odtud může vést cesta na výsluní.