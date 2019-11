Břicho je pryč, Řezáč oslaví 47. narozeniny ve stopě ve formě

Letos nejlepší český běžec v seriálu Ski Classics si dal po sezoně dva měsíce volno a k tréninku se vrátil v polovině června. „Bylo vidět, jak šly břišní svaly rychle pryč a začalo mi růst břicho," poznamenal s úsměvem Řezáč na úterním setkání s novináři. „Od půlky června jsem ale začal pořádně sportovat, červenec a srpen už byl ve znamení tréninku jako každý rok a šlo to nahoru," dodal.

Přiznává ale, že tíha věku je pomalu cítit. „Když jsem byl mladší, tak jsem trénoval celoročně. Nudil jsem se, sport mě bavil. Když se nelyžovalo, bylo kolo a další sporty. Teď mám po sezoně spoustu starostí kolem baráku a jiné povinnosti. To je pak návrat k tréninku hodně těžký, je to spíš jedno maximální tempo. Do různých intenzit se výkon řadí až po dlouhém počtu kilometrů," přiblížil.

Start seriálu na spadnutí

Nový ročník seriálu dálkových běhů je na spadnutí, startuje již koncem listopadu v Livignu. „Dva dny po prologu se jede La Sgambeda, kde nebudu chybět. Vyrážím už pozítří, momentálně je na místě půlmetr sněhu a dobré podmínky pro finální přípravu," poznamenal Řezáč, jehož potěšily nové týmové akvizice Klára Moravcová a Karolína Bícová. „Je dobré, že se tým rozrostl o dvě dámy. Mělo by nám to pomoci v týmovém pořadí," uvedl.

Úvod seriálu bere český veterán bílé stopy tradičně jako prodloužený trénink. „Já v listopadu a prosinci nikdy nezávodím moc dobře, spíš ještě trénuju. Rozjíždím se až v lednu," prohodil se smíchem. Jako první vrchol si proto vytyčil sedmdesátikilometrovou Macialongu (26. ledna). „Pak bych chtěl být v dobré formě na Jizerské padesátce (9. února), na Vasově běhu (1. března), Birkebeineru (21. března) a na Ylläs-Levi (4. dubna). Na ostatních závodech se budu snažit, ale tyhle jsou priorita," doplnil.