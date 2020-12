Švédové poběží na Tour de Ski, ale bez Kallaové

Švédská reprezentace v běhu na lyžích se vrátí při Tour de Ski do Světového poháru, ale v týmu bude chybět hvězdná Charlotte Kallaová. Místo startu v prestižní minisérii dá třiatřicetiletá závodnice po prodělané nákaze koronavirem přednost přípravě na vrchol sezony, kterým bude na přelomu února a března mistrovství světa v Oberstdorfu.

Kallaová vyhrála Tour de Ski v roce 2008, nikdo jiný ze švédských běžců to nedokázal. "Tour de Ski není v současnosti to, co Charlotte ze všeho nejvíc potřebuje," konstatoval manažer reprezentace Anders Byström v prohlášení.

Trojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa v listopadu musela přerušit přípravu kvůli onemocnění covid-19 a přišla o začátek sezony. Švédové pak navíc kvůli obavám z koronaviru neobsadili stejně jako jejich severští kolegové z Norska a Finska prosincové závody SP v Davosu a Drážďanech.

Norská lyžařská velmoc už oznámila, že její reprezentanti vynechají i Tour de Ski, která se uskuteční od 1. do 10. ledna. Pořadatelé předtím odmítli žádost severských zemí o zkrácení miniseriálu, který bude mít osm etap ve třech střediscích ve Švýcarsku a Itálii.