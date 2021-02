Gutová po senzační jízdě slaví, zářila i Vlhová. Ledecké hrozila diskvalifikace

Lyžařka Lara Gutová Behramiová byla nejrychlejší v pondělním superobřím slalomu Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu. Skvělý výkon předvedla i Slovenka Petra Vlhová, jež bere druhé místo. Češka Ester Ledecká je momentálně na šesté příčce. Její trenér Tomáš Bank však pro ČT Sport uvedl, že Ledecké hrozí diskvalifikace. U oficiálních výsledků ale Ledecká nemá u svého jména poznámku, že by rozhodčí něco řešili. Pokud by pořadí platilo, brala by Ledecká šesté místo v závodech Světového poháru potřetí v sezoně.