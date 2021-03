Švýcaři zuří: Změňme pravidla! vyzývají FIS po odloženém sjezdu ve finále SP

Zrušení středečních sjezdů bez náhrady vyvolalo na finále Světového poháru v alpských disciplínách v Lenzerheide především ve švýcarském týmu velkou kritiku na pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS), která během finále SP na rozdíl od mistrovství světa či olympijských her neumožňují změnu programu. Podle mnohých se měl sjezd jet v náhradním termínu v pátek místo týmové soutěže, jež nemá tak velkou sportovní prestiž. O víkendu je na programu obří slalom a slalom speciál.

"FIS musí podle mého názoru změnit pravidla tak, aby se dal při finále SP vyškrtnout týmový závod a místo něj by se v tomto volném dnu mohl jet závod jednotlivců," řekl šéf švýcarských lyžařů Walter Reusser.

„Týmový závod se pojede a na sjezd, královskou disciplínu, na kterou se všichni těší, si musíme nechat zajít chuť? To je vtip!" reaguje zlobně se švýcarský deník Blick. Přitom ředitel závodu Peter Engler je prý se svojí 120člennou technickou četou připraven závod ve sjezdu v pátek uspořádat. „Nebyl by to pro nás žádný problém," tvrdí.

Nervozita v řadách týmu pořadatele vyvrcholení sezony je pochopitelná. Zrušení sjezdů totiž nahrává v boji o Velký křišťálový glóbus průběžně vedoucím Alexisi Pinturaultovi z Francie a Slovence Petře Vlhové, kteří jsou specialisty na technické disciplíny. Pinturault vede tři závody před koncem o 31 bodů před Švýcarem Marcem Odermattem, Vlhová má náskok 96 bodů před rovněž Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou. „Tak zrušme i slalom, ať jsou podmínky regulérní," zní další hlas.

Rozhodnuto! Sjezd mužů ani žen se ve finále SP kvůli nepříznivému počasí neuskuteční.

Denis Balibouse, Reuters

Ředitel ženských závodů FIS Peter Gerdol ale na podobný návrh reagoval podle Blicku podrážděně. "Pravidla jsou naprosto jasná. Slouží k tomu, aby se zabránilo spekulacím a diskuzím, které závody by měly být přesunuty. Tato pravidla platí už léta a není o čem diskutovat," uvedl.

Malé glóby za sjezd tak získali domácí Švýcar Beat Feuz a Italka Sofia Goggiaová, česká lyžařka Ester Ledecká nedostala možnost vylepšit celkové osmé místo.