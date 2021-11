Na olympiádu s andělíčkem na helmě! Doufám, že mi mamka pomůže z nebe, věří česká slalomářka

Minulá sezona pro ni byla průlomová. Dokázala bodovat ve všech slalomech Světového poháru, v Jasné 8. místem zajela životní výsledek. Do té nové půjde nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská s novou helmou. S obrázkem andělíčka v podobě své milované maminky, která ji v únoru zemřela.

„Doufám, že mi mamka pomůže z nebe," řekla Dubovská při středečním setkání s médii. Do sezony vstoupí paralelním slalomem v Lechu 13. listopadu, vrcholem budou olympijské hry v Pekingu (4.-20. února 2022).

Andělíček na helmě byl váš nápad?

Bylo to moje přání, mít na ní andělíčka - mamku. Řešili jsme to na konci minulé sezony. Kamarádka se tomuto věnuje, poslala jsem jí maminčinu fotku. Původní návrh jsme jen trochu předělaly, nynější podoba je fajn. Věřím, že mi přinese štěstí. Doufám, že mi bude mamka pomáhat z nebe.

Lyžařka Martina Dubovská představila na tiskové konferenci úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR na začátku olympijské sezony novou helmu s netradičním motivem.

Roman Vondrouš, ČTK

Andělíčka nosíte i na řetízku na krku.

Mám mamku stále při sobě, pořád je se mnou.

Za necelé dva týdny vstoupíte do nové sezony. Jak těžké bude navázat na tu loňskou?

Říká se, že je jednodušší se dostat na nahoru než se tam pak udržet. Bude to pro mě výzva. Pracovali jsme v přípravě na tom, abych byla ještě lepší. Budu dělat maximu, abych udržela minimálně loňské výsledky.

Jaký máte cíl? Proniknout do první pětky?

Mám vysoké cíle, ale nechci o nich mluvit nahlas. Chci prostě podávat nejlepší výkony. Každopádně mě těší, že si můžu s sebou dovolit vozit fyzioterapeutku. Je to takový bonus. Doufám, že budu tímto předcházet zdravotním problémům. Střídají se tedy dvě, bohužel zatím nemám stálou. Teď mi půjčuje fyzioterapeutku Šárka Strachová ze své kliniky, předtím se mnou jezdila fyzioterapeutka z Olympu. Věřím, že jedna z nich se stabilizuje.

Helma české slalomářky Martiny Dubovské s andělíčkem, ve které absolvuje nadcházející sezonu včetně olympiády v Pekingu.

Robert Neumann, Sport.cz

Oslovila jste Strachovou sama?

Ano. Ptala jsem se jí, je to od ní velká pomoc. O lyžování s ní ale nemluvím. Chodím k ní do kliniky cvičit, potkáme se, prohodíme pár slov. Když končila a já začínala, pomohla mi s tréninkem. Máme fajn vztah. Těší mě, že mám také mentálního kouče. Ve špičce umí lyžovat každý, rozhodují detaily. Jde o to, prodat všechno, o umím, v závodu. Mít čistou hlavu, soustředit se jen na ty dvě minuty. Mentální příprava je důležitá součást tréninku.

Mentální kouč je ale zároveň asistentem trenéra.

V našem týmu dělají všichni všechno. (smích) Trenér je i servisákem, asistent je zároveň mentálním koučem. I já dělám všechny možné věci kolem, které jsou potřeba. Mým snem je mít tým jako má například Mikaela Shiffrinová. Abych se mohla věnovat jenom lyžování. Ale co, takhle se aspoň naučím i jiné věci.

Martina Dubovská při slalomu Světového poháru v Levi.

Zoom Agence

Blíží se OH v Číně. Co víte o tamních podmínkách a opatřeních, které budou drsná?

Podmínky budou pro všechny stejné, musíme se s tím naučit žít. Vím jen, že kopec je strmý, bude zima, sníh bude agresivní. Na tohle se ale budeme připravovat až před olympiádou, po sedmém Světovém poháru. V Číně jsem sice byla, ale ne ve středisku, kde se pojede olympiáda.

Lyžařky Kateřina Pauláthová (vlevo) a Martina Dubovská na začátku olympijské sezony.

Roman Vondrouš, ČTK