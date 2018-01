Nováková je před finále Tour de Ski třináctá, Jakš sedmnáctý

Petra Nováková dokončila klasickou desítku na 26. místě a v pořadí Tour zůstala třináctá. Vyhrála obhájkyně trofeje Norka Heidi Wengová a v hodnocení seriálu se i díky bonifikacím dotáhla na vedoucí krajanku Ingvild Flugstad Östbergovou. Suverénním mužským lídrem je po čtvrtém místě Dario Cologna ze Švýcarska, který míří k čtvrtému celkovému prvenství.

Jakš si vylepšil o tři pozice nejlepší výsledek v sezoně, v pořadí Tour poskočil o pět míst. Do cíle doběhl 50 sekund po Poltoraninovi, který ve finiši čtyřčlenné skupiny předčil o desetiny Rusa Andreje Larkova a Kanaďana Alexe Harveyho.

"Na začátku se jelo vysoké tempo. Po prémii jsem cítil, že musím trochu zvolnit, jinak bych se uvařil. Později se ale vytvořila menší skupinka a v té se mi jelo celkem dobře. Postupně se nám povedlo předjet pár závodníků, kteří odpadali zepředu," uvedl Jakš na svazovém webu.

Cologna si upevnil vedení v Tour, protože dosud největšího soupeře Sergeje Usťugova z Ruska předběhl o 40 sekund. Před nedělní stíhačkou na sjezdovce Alpe Cermis vede o minutu a čtvrt před Poltoraninem.

Jakšova ztráta činí téměř čtyři a půl minuty. "Na výjezd bohužel nemám moc dobrou pozici, protože pojedu pod kopec sám, tak uvidím, kolik sil mi zbylo," popsala své postavení v průběžném pořadí česká jednička.

Vedoucí žena SP Östbergová udržela vedení v Tour jen těsně. Desítku dokončila na pátém místě, Wengová z jejího náskoku na trati ubrala 35 sekund a díky bonusům se k rivalce přiblížila na necelé dvě vteřiny. Šestadvacetiletá Wengová dnes porazila Finku Kristu Pärmäkoskiovou o 7,6 sekundy, třetí doběhla o další sekundu zpět Teresa Stadloberová z Rakouska. A protože Wengová je v kopcích silnější než Östbergová, má na dosah druhé vítězství na Tour za sebou.

Nováková ztratila dvě minuty a 25 vteřin a před 9,1 km dlouhým finále její manko na čelo pořadí narostlo na 5:23,3 minuty.

Česká běžkyně si posteskla, že se na dnešní závod nepodařilo ideálně namazat lyže. "Servis celou dobu odváděl skvělou práci, holt jednou se to nepovedlo. Je nanic, že to je zrovna na Tour, kde to je o tom, jaké člověk získá ztráty, a dneska jsem kvůli tomu získala ztrátu opravdu velkou," litovala Nováková. "Dost mě to mrzí, protože jsem mohla bojovat o desítku, takhle budu bojovat o dvacítku, což je dost na houby," zalitovala.