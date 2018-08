Kolikrát se vyprodá O2 arena? Chceme rekord od Švédů, vyhlašují Češi

Sezóna, jakou prožije jednou za deset let, startuje českému florbalu. V prosinci totiž uvítá potřetí v historii po letech 1998 a 2008 mužský světový šampionát. Organizátoři akce, kterou od 1. do 9. prosince pohostí pražské O2 arena a Aréna Sparta na Podvinném Mlýně, plánují překonat všechny dosud platné divácké rekordy.

Tahounem českých florbalistů by měl být i na MS v Praze Matěj Jendrišák (vpředu).

Největší návštěvností se dosud chlubí ve Švédsku, kde šampionát v součtu vidělo 104 445 fanoušků. „My ten rekord chceme překonat a výrazně posunout dopředu,“ netají se prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Reprezentace v Pardubicích

Aktuálně je prodáno okolo 50 000 vstupenek. „Největší zájem je o zahajovací den a finálový víkend. Chtěli bychom vyprodat O2 arenu více než jednou,“ plánuje Šuman.

Pro českou reprezentaci pod vedením finského kouče Petriho Kettunena začne sezóna již tento pátek turnajem v Pardubicích, kde domácí výběr prověří elitní soupeři z Finska a Švýcarska. „Bohužel kvůli zraněním nevypadaly letní kempy tak, jak bychom si představovali,“ zalitoval Kettunen.

Následující víkend už se rozjede i elitní domácí soutěže, v nichž titul obhajují muži Mladé Boleslavi a ženy Chodova. Superfinále se stejně jako vloni uskuteční v Ostravě.

Nová pravidla

Po čtyřech letech dochází k výraznější úpravě pravidel. Nově bude trestáno jako zdržování úmyslné hraní za vlastní brankou, změn doznají i trestná střílení.

Už nebudou po faulech doprovázena dvouminutovým trestem a při samotné exekuci se musí směrem dopředu pohybovat hráč, ale nikoliv už míček. Tím budou mít střelci možnost využívat při zakončení i různé freestylové triky.

„Jako gólman z toho radost nemám. Když se hráč může při kličce s balónkem vrátit, je to výhoda. Ale zase tolik to nájezdy měnit nebude, triky budou zkoušet jen ti, co je mají opravdu natrénované,“ čeká brankář Mladé Boleslavi Lukáš Bauer.