Perušič a Kvapilová mají beachvolejbalový titul s novými partnery

Mistry republiky v plážovém volejbalu se stali Ondřej Perušič s Janem Vodičkou, ve finále porazili pár Jindřich Weiss, Martin Tichý 2:1. Vicemistr Evropy do 18 let Vodička nahradil ve Slavkově tradičního Perušičova spoluhráče Davida Schweinera, který šampionát vynechal kvůli studijním povinnostem. Titul v ženském turnaji získala potřetí za sebou Michala Kvapilová, která dvou triumfech s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou uspěla také s Michaelou Kubíčkovou.

Weiss ve Slavkově hrál jakožto novopečený otec, kvůli porodu dcery dokonce obětoval první zápas ve skupině. Spolu s Tichým však následně vyhráli všechny sety a až ve finále nestačili na nově složený pár, v němž mladík Vodička udivoval velkým přehledem. V tie-breaku zkušení třicátníci Tichý s Weissem podlehli 12:15 a druhý společný titul po roce 2016 tak nezískali.

Perušič byl loni se Schweinerem ve finále, z titulu se však radoval až letos s "náhradním" spoluhráčem Vodičkou. "Byla to jednorázová záležitost, navíc Honza má povinnosti i v šestkovém volejbalu. Ale potenciál má obrovský," řekl Perušič v České televizi. "Je to neuvěřitelné, to nikdo nečekal," kroutil hlavou Vodička po zisku titulu.

Překvapivý loňský šampion Marcel Mysliveček, který tentokrát hrál s Dominikem Samcem, obsadil čtvrté místo. Bronz obhájili Jan Dumek a Václav Berčík.

Kvapilová loni i předloni triumfovala s Hoidarovou Kolocovou, která před dvěma týdny ukončila kariéru. Šampionát tak Kvapilová odehrála s dvacátou beachvolejbalistkou českého žebříčku Kubíčkovou a i s tou dokázala zvítězit. Nový pár ve finále porazil dvacetileté soupeřky Terezu Kotlasovou a Danielu Resovou 21:18, 21:17, když koncovku úvodní sady ovládl díky pětibodové šňůře.

"Musím moc poděkovat Míše, v celém turnaji mi byla velkou oporou. Naučila jsem se spoustu nových věcí," zářila Kubíčková. "Byl to skvělý turnaj, zaváhaly jsme jen v pár setech a finále Míša odtáhla. Ale nevím, jestli spolu budeme hrát i příště," prohlásila Kvapilová.

Nejvýše nasazené Šárka Nakládalová s Martinou Bonnerovou, devátý pár z letošního mistrovství Evropy, vypadly ve čtvrtfinále s pozdějšími bronzovými medailistkami Martinou Maixnerovou a Marií-Sárou Štochlovou. Světové dvojky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová ve Slavkově nehrály, neboť Sluková má potíže s ramenem.