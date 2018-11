Tenerife? Nejtěžší soupeř, proti kterému jsme hráli, přiznal po páté porážce opavský Šiřina

Čtyři zápasy v osmi dnech, z toho dva v Lize mistrů. To byl program basketbalistů Opavy posledních dní. Těžký týden Slezané zakončili proti lídrovi skupiny B Ligy mistrů španělskému Tenerife, s nímž doma prohráli 70:92. „Nebyl to nejen nejlepší soupeř v naší skupině, ale i aspirant na celkové vítězství v Lize mistrů, tudíž nejlepší soupeř, proti kterému jsme doma hráli,“ uznal opavský rozehrávač s reprezentačnímu zkušenostmi Jakub Šiřina.

Každého soupeře jste v Lize mistrů doposud doma zaskočili a vedli jste. Dnes už jste ale drželi vedení něco přes minutu, nakumulovala se únava z náročného programu?

Nebudu lhát, že bychom byli úplně čerství jako na začátku. Hrajeme v užší rotaci, máme tři zraněné, a to se musí někde projevit. Ale zase naopak dostanou šanci mladí kluci, kteří ani v lize moc nehrají a tohle jsou pro ně supr zkušenosti do dalších let.

Bylo znát, že Tenerife vede bez porážky skupinu?

Byl to nejlepší soupeř, proti kterému jsme doma hráli. Podle toho to i od začátku vypadalo. Z naší strany to bylo trošičku zakřiknutější než v předchozích zápasech. Kdybychom nastoupili o trochu lépe, mohlo to vypadat trošku zajímavěji.

Neměli jste obavu, že by to schytáte debakl? Několikrát v utkání vám výrazně odskočili, jednou i na rozdíl třiceti bodů?

Určitě jsme nechtěli před domácím fanoušky prohrát o třicet nebo čtyřicet bodů. To se podařilo, v závěru nám tam padly nějaké trojky a v závěru jsme to zkorigovali na nějakých 22 bodů. Ale máme v naší hře pořád velké mezery. Dneska to byl ale top soupeř.

Soupeř vás předčil ve střelbě. Za tři body trefili téměř každý druhý pokus, za dva body se blížili k sedmdesáti procentům. Měli jste problémy je ubránit?

No tak jasně, trestali každou svou chybu, kde jsme špatně dorotovali. Když mají volnou střelu, tak toho využijí, kdežto my nedáme jednoduché body zpod koše. A když nás za to potrestají trojkou, tak ta psychika jde dolů.

Není vás v týmu moc, kteří mají větší zkušenosti s mezinárodním basketbalem. Máte to vy osobně v Lize mistrů trochu snazší, když se s podobně vyspělými hráči setkáváte v reprezentaci?

Tam ale nehraju zase nějaké extra minuty. Jsem v reprezentaci hlavně náhradník za Satyho (Tomáše Satoranského), takže těch minut nemám tolik. Ale nějaké zápasy jsem si zahrál a určitě z toho můžu těžit. Nejsem z těchto těžkých zápasů zakřiknutý a myslím, že tahle Liga mistrů mi do dalších let pomůže.

Ukazuje se, že dokážete hrát na evropské úrovni?

Nejen já, i ostatní kluci. Je to jenom o tom zvyku. Je to pro nás pro všechny nové a kdybychom ty evropské poháry hráli pravidelně, tak by i ty zápasy možná vypadaly trochu jinak.

Nové je pro vás i to, že hrajete tolik zápasů. Teď jste v osmi dnech odehráli čtyři, z toho dva v Lize mistrů. V sobotu hrajete v Pardubicích, v úterý jedete do Bonnu a další čtvrtek vás čeká derby s Ostravou. Jak to zvládnete?

Bude to těžké, ale co se dá dělat. Hrajeme Ligu mistrů a musíme se s tím poprat, jak nejlépe umíme. Možná na to doplatíme v české lize, ale věřím, že nás to posune někam dál. Možná už v play off, možná v příští sezóně. Uvidíme. Ale je toho hodně a v té užší rotaci (zranění jsou Bujnoch, Dragoun a Zbránek - pozn. aut.).