Satoranský byl znovu v základní pětce, jeho Washington však podlehl slabému Clevelandu

Cavaliers dostali utkání pod kontrolu už ve druhé polovině první části. Pak si díky povedené pasáži se skóre 31:4 vypracovali komfortního vedení, soupeři nedovolili osm minut skórovat a připsali si šestou výhru v sezoně.

"Jsem zklamaný. Neukázali jsme dnes stejné nadšení a rychlost jako v posledních třech duelech, které jsme zvládli. Udělali jsme trochu krok zpátky," litoval Bradley Beal, s 27 body nejlepší střelec Washingtonu.

"Jsem nespokojený s nastavením mysli, se kterým jsme dnes hráli. Dovolili jsme jim volné trojky, body z vymezeného území a oni to využili. Sice zatím nevyhráli tolik utkání, ale nic nevypouští a snaží se," řekl kouč celku z hlavní města USA Scott Brooks.

Satoranský počtvrté za sebou nastoupil od první minuty a s ním na hřišti Washington vyhrál o tři body. Jenže do kladných čísel v hodnocení účasti na palubovce (plus/minus) se dostal už jen střídající Ian Mahinmi.

Wall byl ve třetí části usazen na lavičku a po zápase řekl, že je lehce zraněný. "Na statistiky se koukat nebudu. Vím to i bez toho, aniž bych se musel koukat do papíru. Stalo se mi to poprvé v životě. Nemůžu se moc hýbat, natož běhat. Neměl jsem nastoupit. Je to moje chyba," řekl. Nejlepším střelcem zápasu byl domácí nováček Collin Sexton s 29 body.

Historický večer zažili bostonští Celtics. V Chicagu deklasovali Bulls nejvyšším rozdílem v klubové historii 133:77. Také vyrovnali rekord ve výši rozdílu v utkání na palubovce soupeře, který dosud držel Seattle díky triumfu 136:80 v Houstonu v roce 1986. Náhradník Jaylen Brown nasázel 23 bodů, ale hlavní hvězdou byl německý pivot Daniel Theis, který dostal příležitost při neúčasti Ala Horforda v základu a odvděčil se 22 body, 10 doskoky, pěti asistencemi a čtyřmi bloky.

LeBron James přispěl Los Angeles Lakers 20 body, osmi doskoky a devíti asistencemi k vítězství v Memphisu 111:88. Houston i přes 35 bodů Jamese Hardena prohrál 104:107 v Dallasu a vítězný tým základní části NBA z minulé sezony se po třetí porážce za sebou dál krčí na předposledním místě v Západní konferenci.