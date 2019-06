Krutá rána! Zlomenina! Česká hvězda počítá s injekcemi a bandáží, ale jde do boje

„V hlavě se mi honí spousta myšlenek, ale stalo se, už to nezměním. Snažím se zůstat pozitivní," řekla Nausch Sluková podle tiskové zprávy. „Mistrovství světa je jeden z vrcholů sezony, tvrdě jsme se na něj s Bárou připravovaly a nechceme o něj přijít. Nemůžu teď říct, jak moc mě tohle zranění bude limitovat, jak velká bude bolest, ale chci to zkusit."

Trenér Simon Nausch konzultoval situaci s odborníky z ČR, ale také Německa a Rakouska. Někdo doporučil konzervativní léčbu, někdo chirurgický zákrok, další doktoři nevidí problém v tom, když Nausch Sluková nastoupí s bandážemi a pod injekcemi.

Zraněná a oteklá noha Markéty Nausch Slukové.

Sport Invest

„Byla jsem se zkusit projít po písku, udělat pár kroků, bylo to poměrně pozitivní, ale pravý test přijde až teď, kdy potřebujeme malíček dostat do hratelné podoby," uvedla "Maki" Nausch Sluková.

Po vleklých problémech s ramenem čelí další zdravotní komplikaci v tu nejméně vhodnou dobu. „Maki je velmi tvrdá bojovnice, která chce hrát, i když ví, že ji to může hodně bolet. Pokud se nebude bolest do startu šampionátu zvětšovat, jdeme do toho. A to i přesto, že to bude pro Maki po minulé sezoně, kdy ji trápilo rameno, další sezona, kdy bude hrát s bolestmi," řekl Simon Nausch. Bylo to podle něj nesmírně těžké rozhodování. "Je nutné si přiznat, že sezona, v níž jsme měli velké ambice, je kvůli tomuhle zranění v ohrožení," sdělil dále.

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková se svým koučem Simonem Nauschem a trofejí z turnaje v Ostravě.

Facebook Sluková & Hermannová - Czech Beachvolleyball Team

Zranění Nausch Slukové je komplikací i z hlediska probíhající olympijské kvalifikace. „I tohle mělo samozřejmě vliv na naše rozhodování. Konzervativní způsob léčby by zabral šest týdnů, což si v naší situaci, kdy jsme některé turnaje vynechali kvůli zraněnému ramenu Maki, ale i kvůli přípravě na mistrovství světa, nemůžeme dovolit," řekl Nausch.