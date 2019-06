Příznivý los házenkářského ME. S kým se Česko popere o postup?

Hotovo! Čeští házenkáři odehrají základní část lednového ME 2020 ve Vídni a za soupeře tam budou mít domácí Rakousko, Severní Makedonii a Ukrajinu. Rozhodl o tom páteční los ve Vídni.

Los šampionátu, kterého se premiérově zúčastní 24 zemí a odehraje se na území tři států, byl tak národnímu týmu docela příznivě nakloněn, ze šesti skupin se většina jeví jako těžší než béčko za účasti Česka.

V novém formátu šampionátu se odehraje celkem 65 utkání během osmnácti dnů. Jen dva nejlepší týmy z každé skupiny se dostanou do druhé fáze turnaje, kde se pak ve dvou šestičlenných skupinách utkají o postup do semifinále.

Kromě hostitelů Rakouska, Norska a Švédska a obhájců titulu Španělů ostatní mužstva musela projít kvalifikací. Češi, kteří budou obhajovat 6. místo, se díky tomu i s ohledem na prvenství ve své skupině ocitli mezi nasazenými do elitního koše.

Pořadatelé vedle svého umístění měli rovněž právo dát do každé skupiny dopředu před losem jeden tým a činili tak s ohledem na předpokládaný divácký zájem. Chorvatsko se tak dostalo do základní skupiny A ve Štýrském Hradci, Německo bylo ve skupině C v Trondheimu a Dánsko vědělo předem, že bude hrát skupinu E v Malmö.Češi tak měli jasno, že se ocitnou buď v jedné ze dvou skupin v norském Trondheimu, nebo budou hrát ve Vídni, což tedy nakonec vyšlo a fanoušky právě tohle asi potěšilo nejvíce.