Česko-slovenská interliga házenkářek byla předčasně ukončena

Česko-slovenská interliga házenkářek byla dvě kola před koncem kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena. O případném sehrání českého play off bude svaz jednat se zástupci klubů. Tabulku společné soutěže vedl jasně Most, který už v únoru získal na prvním místě nedostižný náskok.

Na ukončení interligy, jež slouží jako základní část před národními boji o titul, se dohodly házenkářské svazy obou zemí. "V souvislosti s platnými rozhodnutími ústředních krizových štábů obou zemí a bez možnosti určení termínu uvolnění přechodu přes hranice i po uplynutí karantény v obou zemích došlo k ukončení MOL ligy v soutěžním ročníku 2019/2020," uvedl Český svaz házené.

Slovenský svaz, jenž byl řídícím orgánem interligy, zároveň zrušil i play off, takže nebude určen mistr. Český svaz ještě boje o titul definitivně neuzavřel. "O případné realizaci národních play off bude v nadcházejících dnech jednáno se zástupci zúčastněných klubů," napsal v tiskovém prohlášení.

V závěru minulého týdne český svaz předčasně ukončil a anuloval sezony nižších soutěží. O osudu mužské extraligy, kde zbývá odehrát jedno kolo základní části a následné play off, ženského play off a závěru Českého poháru mužů a žen má svaz rozhodnout do 15. dubna.