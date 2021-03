Jihostroj zvládl první dramatické semifinále, slaví i Karlovarsko

Volejbalisté Českých Budějovic vstoupili v semifinále play off lépe do série s Libercem a vyhráli dramatický úvodní zápas 3:2 po setech 24:26, 25:19, 32:30, 22:25 a 15:12. Ve vzájemných extraligových duelech už pojedenácté za sebou zvítězil domácí tým, tentokrát ale druzí nasazení Jihočeši toto pravidlo potvrdili až po dvouapůlhodinové bitvě.

Liberečtí po pětizápasovém čtvrtfinále s Ostravou připravili chybující Jihočechy o první set v letošním play off, ale v druhé sadě od počátku tahali za kratší konec a třetí ztratili v dlouhé dramatické koncovce. Nevyužili v ní tři setboly a sami kapitulovali při pátém.

Ztráta setu je nezlomila, v další sadě získali první tři body a Jihočeši už dotahovali marně. Tie-break byl dlouho přetahovanou o každý bod, hosty držel autor 30 bodů Michal Kriško, ale od stavu 8:7 už byli vpředu pouze domácí a zápas ukončil blok Valerije Toduy proti Šimonu Krajčovičovi. Nejproduktivnějším hráčem Jihostroje byl s 27 body Kanaďan Adam Schouten.

"Liberec hrál skvěle, Michal Kriško byl výborný, vůbec nekazil. My jsme možná nehráli naše optimum, ale o to víc mě těší, že jsme to ubojovali. Asi se projevila ta dlouhá pauza mezi zápasy, hodně jsme kazili a byli jsme nerozehraní," poukázal domácí kouč René Dvořák na dvanáctidenní pauzu od skončení jednoznačné série s Odolenou Vodou. "Bylo to naprosto vyrovnané utkání, rozhodly detaily, možná trochu lepší servis Budějovic," konstatoval liberecký trenér Michal Nekola.