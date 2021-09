Volejbalisté věří, že na ME způsobí i senzaci a přitáhnou fanoušky

S odhodláním prát se o výhru v každém utkání odečítají volejbalisté poslední hodiny do startu mistrovství Evropy. Skupinu i případné následné zápasy odehrají v Ostravě a už jejich páteční zahajovací utkání od 20:15 proti slovinským obhájcům stříbra z minulého evropského šampionátu naznačí, na co budou jejich síly stačit.

"Náš základní úkol je postup ze skupiny, ale nechceme se uzavírat jen do tohoto základního cíle. Chceme se prát o vítězství v každém zápase. Víme, že skupina není vůbec lehká, na druhou stranu, každý si musí vítězství uhrát. A jestli nás má někdo porazit, tak ať si to vybojuje sám. My mu to zadarmo nedáme," řekl trenér Jiří Novák před zahájením turnaje novinářům.

Ze šestičlenné skupiny B postoupí čtyři týmy do osmifinále. Češi po Slovinsku narazí na Bělorusko, Bulharsko, Černou Horu a Itálii. "Je to turnaj, může se stát cokoli. Věříme, že bychom během šampionátu mohli způsobit i nějakou senzaci. Chceme jít do každého zápasu tak, jako by byl ten poslední," řekl univerzál a český volejbalista roku Jan Hadrava.

Pomoci reprezentaci k překonání papírových předpokladů mohou fanoušci. Do haly by se jich podle aktuálních omezení mohlo dostat skoro pět tisíc. "Snad se jim naše hra bude líbit," věří Hadrava. Nahrávač Jakub Janouch doufá, že v obecenstvu nebudou jen blízcí hráčů a volejbaloví fajnšmekři. "Že dorazí i ti, kteří prozatím volejbalu tolik neholdují," řekl kapitán.

Kouč Novák zatím před tolika fanoušky svůj tým nevedl. "Vždycky je lepší hrát před vlastním publikem," řekl, ale poukázal i na druhou stránku zápasů před domácími ochozy. "Nesmíme se z toho zbytečně stresovat a připouštět si, že nás diváci poženou. Důležité je hrát pořád ten svůj volejbal, který máme zažitý. Vlastně jsem sám zvědavý, co to s námi udělá."

V roce, kdy Český volejbal slaví 100 let, je Česká republika jednou ze čtyř hostitelských zemí evropského šampionátu, kterého se zúčastní 24 týmů. Zbylé základní skupiny se odehrají v Estonsku, Finsku a Polsku, kde šampionát vyvrcholí finálovými utkáními.