Sacramento - New Orleans 112:99 Satoranský dal proti Sacramentu pět bodů, New Orleans ale opět prohrálo

Satoranský tentokrát dostal prostor na necelých 13 minut a snažil se být hodně aktivní. Dvakrát hezky našel spoluhráče na otevřenou střelu za tři body. Sám pak proměnil těžkou střelu s faulem a druhý koš ze hry dal po seběhnutí pod koš. V tu chvíli vedli Pelikáni 83:81.

Jenže na začátku čtvrté čtvrtiny si šel český reprezentant opět sednout a vzápětí přišel klíčový zlom v utkání. Sacramento šňůrou 14:0 získalo zápas pod kontrolu a první domácí výhru v sezoně už nepustilo. Nikdo v dresu Pelikánů nedal více než 16 bodů.

"Ve čtvrté čtvrtině jsme prostě neudělali dost pro to, abychom udrželi naši hru. Sacramento si zaslouží uznání. Udělali to, co bylo třeba pro vítězství. Já musím lépe koučovat, a prostě musíme být lepší," řekl trenér New Orleans Willie Green.

Výsledky NBA: Sacramento - New Orleans 112:99 (za hosty Satoranský 5 bodů, 2 asistence) Brooklyn - Atlanta 117:108 Cleveland - Portland 107:104 Golden State - Charlotte 114:92 Indiana - New York 111:98 Memphis - Denver 108:106 Minnesota - LA Clippers 115:126 Orlando - Boston 79:92 Philadelphia - Chicago 103:98 San Antonio - Dallas 108:109 Washington - Toronto 100:109