Sedmatřicetiletý Bartoň za Barcelonu hrával v letech 2008 až 2010, kdy s ní získal euroligový titul. V sezóně 2015/16 zakončil hráčskou kariéru v rezervním týmu Barcelony a následně se posunul mezi trenéry rezervy, kde spolupracoval právě s Julbem. A ten si ho vyžádal za asistenta i k prvnímu týmu katalánského velkoklubu poté, co se mužstva v pondělí ujal.

"Moje pozice je dočasná. Neví se, co bude dál. Prozatím jsem opustil mládež, ale to neznamená, že to takto musí být do konce sezóny," uvedl Bartoň v tiskové zprávě České basketbalové federace. "Jako první asistent trenéra mám na starosti individuální techniku hráčů, dávat jim hodně rad. Moje práce je, aby hráči pochopili, co se od nich chce. Těch povinností je víc, ale zatím to bylo krátké," popsal.

Křtem pro nový trenérský tým bude euroligový duel v bouřlivé atmosféře haly Maccabi Tel Aviv. "Na Euroligu se strašně moc těším. Nikdy mě nenapadlo, že se do ní jako trenér podívám tak rychle. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to bylo za jiných okolností, ale takový je prostě byznys," prohlásil Bartoň, který bude pracovat s hráči jako Kevin Séraphin, Ádám Hanga, Ante Tomič, Petteri Koponen či se španělskou legendou a bývalým spoluhráčem Juanem Carlosem Navarrem.

Bývalý kapitán národního týmu Bartoň ukončil hráčskou kariéru na podzim 2016 a rovnou se vrhl do další životní etapy. Výrazně se zapojil do mládežnické struktury FC Barcelona a loni v létě byl jedním z asistentů trenéra Ronena Ginzburga u českého národního týmu na mistrovství Evropy. Od nové reprezentační sezóny pak vede jako hlavní trenér český výběr do 18 let a zodpovídá i za hráče o rok mladší.

"Musím upřímně říct, že takový optimista jsem nebyl. Je za mnou ale vidět práce, kterou odvádím. Jsem pilný a je vidět, že lidi o moji práci stojí. Musím teď udělat vše pro to, abych tyto názory nezklamal. Musím se pořád zlepšovat," uvedl jeden z nejlepších českých basketbalistů posledních dvaceti let.

"To, že mám basket v sobě, ještě neznamená, že ho budu schopen předat hráčům. Pokyny a trenérská práce je v tomto hrozně moc komplexní a mám se co učit. Jsem na správném místě a doufám, že je to další stupínek k tomu, abych se dostal tam, kde chci být, což jsou top evropské ligy," dodal Bartoň.