Jednatřicetiletý Sessions už ve Washingtonu působil rok a půl a vedl si slušně. V sezóně 2015/16 měl průměr 10 bodů a tři asistence na utkání, když jako náhradník Johna Walla nastoupil do všech zápasů a pětkrát byl i v zahajovací sestavě.

Celkem za Milwaukee, Cleveland, Los Angeles Lakers, Charlotte, Sacramento a New York odehrál v NBA 698 zápasů. V této sezóně začínal v New Yorku, který ho však v lednu uvolnil ze soupisky.

Ve Washingtonu má pomoci zacelit mezeru po zraněném kapitánovi Wallovi, který bude ještě několik týdnů mimo hru s poraněným kolenem. Místo něj hraje v základní sestavě Satoranský, kvůli jehož dobrým výkonům vedení dlouho zvažovalo, zda angažuje dalšího rozehrávače. Ve hře byl i příchod bývalého nejužitečnější hráče soutěže Derricka Rose.

Dnes však už muselo dopsat čtrnáctého hráče, jelikož podle pravidel může mít méně hráčů na soupisce jen dva týdny v kuse a dnes tato lhůta vypršela. Experti poukazovali na to, že by klub měl přivést hráče na pozici dva, který by mohl pomoci ulevit nejvytíženějšímu hráči týmu Bradleymu Bealovi. Příchod Sessionse však znamená, že by na pozici dva mohl pomoci zaskakovat i Satoranský, jehož minutáž by tedy neměla být ohrožena.