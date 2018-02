Davis dal v NBA 53 bodů, New Orleans protáhl vítěznou sérii

Phoenix v New Orleans vedl až do třetí části, a to až sedmnáctibodovým rozdílem, ale Pelicans s pivotem Davisem dokázali zlepšit hlavně obranu a vývoj otočit. Jrue Holiday pomohl 20 body, rozehrávač Rajon Rondo šesti body, pěti doskoky a 12 asistencemi a jejich tým se v tabulce vyrovnal pátému Portlandu.

"Díky, Anthony, že jsi nás vedl k vítězství," vyzdvihl spoluhráče Holiday. "Koukněte na jeho statistiky. Je jinde," dodal. "Hodně jejich podkošových hráčů mělo problémy s osobními chybami. Snažil jsem se toho využít a tlačil se do zakončení, využíval svoji výškovou převahu," řekl Davis, který během úspěšné série New Orleans nedal méně než 27 bodů.

K prvnímu utkání na zámořských palubovkách od roku 2013 nastoupil na pivotu v dresu Pelicans Emeka Okafor, který do týmu nedávno přišel, aby absence zraněné hvězdy DeMarcuse Cousinse nebyla tak citelná. Okafor, pětatřicetiletá dvojka draftu z roku 2004, přispěl k výhře 14 body za 18 minut.

"Právě teď každý z kádru hraje svou roli velmi dobře. Společně se nám daří. A to hrajeme bez jednoho z klíčových hráčů (Cousinse), o to je to sladší. Všichni si mysleli, že když Cousinsovi skončila sezona, budeme se propadat tabulkou, ale my v ní nabrali opačný směr," prohlásil 208 centimetrů vysoký Davis.

Phoenix potvrdil, že se mu v únoru nedaří. Prohrál podesáté za sebou a od konce ledna stále čeká na výhru. Suns nebylo nic platných 40 bodů a deset doskoků Devina Bookera, TJ Warren přidal 23 bodů a Josh Jackson 20 bodů a 12 doskoků.

Boston vyhrál nad Memphisem 109:98 díky výborné první půli, ale na vedoucí celek Východní konference se Celtics nedotáhli, protože Toronto si doma poradilo s Detroitem 123:94. Po osmi porážkách zabral Brooklyn, který přehrál Chicago 104:87.

Russellu Westbrookovi chyběly dva body k triple doublu, protože vedle osmi bodů měl na kontě 12 doskoků a 11 asistencí. Oklahoma i díky tomu zvítězila nad Orlandem 112:105. Minnesotu bez zraněného Jimmyho Butlera táhl za výhrou 118:100 na palubovce Sacramenta Karl-Anthony Towns, jenž se dostal na 26 bodů a 17 doskoků.