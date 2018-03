Profesionální hvězdy dostaly na frak. Kdo je porazil?

Vtrhnou do slavné NBA roboti a nandají to hvězdám? Zatím to nehrozí, ale třeba v Japonsku už to umělý basketbalista nandal profesionálům z tamní ligy v soutěži ve střelbě na koš. Basketbalový robot, známý jako "CUE", porazil dva profesionální hráče z týmu Alvark Tokio.