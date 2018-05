Finanční potíže zažehnány. Z nejhoršího jsme venku, ulevil si předseda Českého volejbalu Pakosta

Ještě před pár týdny měl velké starosti ohledně financování. Nyní předsedovi Českého volejbalového svazu (ČVS) Marku Pakostovi spadl velký kámen ze srdce. Tuzemský volejbal už od MŠMT získal potřebné finance, a dostal se do standardního financování. Zároveň zcela změnil svou image.

Když jsme se v půli března bavili naposledy, přiznal jste, že průběžné financování ze strany MŠMT nefunguje a volejbal jede na dluh. Splnil stát závazek a dodal do konce března slíbené prostředky?

Do konce března jsme peníze nedostali, přišly až na přelomu dubna a května. Nicméně nyní můžeme říct, že naší finanční situaci máme vyřešenou. Berme to tak, že průběžné financování nefungovalo a my jsme vůbec první peníze na tento rok od MŠMT dostali se čtyřměsíčním zpožděním.

Finanční problémy už tedy nehrozí?

Podle informací od MŠMT, máme nejhorší období za sebou. Čerpání ze zbývajících čtyř programů, ve kterých jsme žádali, bude v několika následujících týdnech, což už pro nás ale není riziko. Nejhorší pro nás byly ty první čtyři měsíce, protože jsme neměli ani korunu z toho, co jsme potřebovali.

Takže už spíte klidněji?

Už ano (smích).

V Karlových Varech se bude konat Final four European League či na Podvinném mlýně dva dvojzápasy reprezentace mužů i žen v jeden den. Pro český volejbal jde o prestižní události. Nemůže se stát, že takové akce se vinou dotační kauzy už v budoucnu konat nebudou?

To přímo závisí na tom, jestli v daném programu, který je zaměřen na významné sportovní akce, budou alokovány peníze i příští rok. Když tam nebude reálný počet peněz, tak se konat nebudou. Říkám na rovinu, že stát je primárním zdrojem, jak to je i u ostatních neziskových společností.

Už se vám stalo, že jste z finančních důvodů museli akci zrušit?

Ještě se to nestalo, ale myslím, že tohle riziko existuje. Čím větší akce, tím je zapotřebí sehnat více finančních prostředků, tím pádem riziko vstoupá.

Pojďme k jinému tématu. Český volejbal představil svou novou „tvář", kterou reflektujete kupříkladu novým logem. Proč jste se pro takovou změnu rozhodli?

My jsme nevěděli, jaký bude výsledek tvorby nového loga a vizuální identity. Jen jsme věděli, že chceme změnu a že máme hodně zastaralé logo. Potřebovali jsme do něj promítnout atributy, které byly pro nás důležité, což primárně byla dynamika. Potom jsme v logu chtěli mít zakomponovaný míč, jeho odraz a národní symboliku. A tohle všechno se povedlo. Nové logo má zastřešit všechny deriváty tohoto sportu, což znamená například beach, snow či mini volejbal.

Minulý týden probleskl v médiích výrok bývalého předsedy ČVS Zdeňka Haníka, že ženy do vrcholového sportu nepatří. Co říkáte na jeho názor?

Je to soukromý názor Zdeňka Haníka a není vhodné, aby diskuze tohoto typu probíhala mimo odbornou platformu. Když se někdo k tomuto tématu vyjádří, měl by být odborníkem na dané téma jako například lékařem. Ti právě mohou posoudit vliv toho daného sportu na organismus sportovkyně. Obecně je potřeba akceptovat fakt, že všechny formy vrcholového sportu jsou trochu extrém. Ať už fyzicky či psychicky. Takže je jedno, jestli sport provozuje žena nebo muž.