V širší nominaci basketbalistů jsou i Satoranský a Veselý

Ginzburg měl původně připravit tým hlavně na mistrovství Evropy 2021, ale dobré výkony v kvalifikaci a tři výhry ze čtyř zápasů pootevřely dveře na mistrovství světa. A tuto šanci chtějí Češi využít. Pokud by zvládli i duely s Finskem 29. června a Bulharskem 2. července v Pardubicích, dostanou se do další fáze, kde už budou moci o světový šampionát reálně usilovat.

"Po výsledcích v kvalifikaci máme dobrou šanci, proto chceme dát dohromady co nejsilnější tým. Věřím, že tento nebo příští týden budeme mít konečnou odpověď i od Tomáše Satoranského a Jana Veselého. Všichni věříme, že se i po náročné sezóně budou chtít připojit. S nimi se naše šance zvyšují. I pro ně to může být jedinečná šance pro mistrovství světa," řekl trenér Ginzburg.

Při sestavování nominace musel vynechat Davida Jelínka z Andorry, kterého čeká operace. Zranění trápí také Václava Bujnocha a Ondřeje Sehnala. Zdravotní potíže s patou má i Patrik Auda, ten by se ale měl stihnout dát do pořádku. "Je to bojovník a věřím, že se k nám připojí," řekl Ginzburg s tím, že do 11. června ještě může širší nominaci změnit, než bude nahlášena na mezinárodní federaci FIBA.

Český výběr čeká 22 dní přípravy, během které sehraje tři přátelské zápasy. Pro veřejnost bude otevřený jen duel s Gruzií 22. června v Praze na Královce od 18:00. Další zápas s Gruzií a utkání s Ukrajinou v Nymburce se budou hrát za zavřenými dveřmi.

Právě do 22. června by měl být národní tým už téměř kompletní, poté co se připojí očekávané opory. Pak kouč Ginzburg vybere konečnou dvanáctku hráčů pro zápasy v Pardubicích.