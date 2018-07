Šok ve Wimbledonu! V 1. kole dohrála šampiónka US Open. Federer nezaváhal

Bez problémů postoupil i loňský finalista Wimbledonu Marin Čilič. Třetí nasazený chorvatský tenista vyřadil Japonce Jošihita Nišioku 6:1, 6:4, 6:4. Vítězka Australian Open Caroline Wozniacká nadělila v prvním setu Američance Varvaře Lepchenkové kanára a po výhře 6:0, 6:3 rovněž hladce postoupila.

Vítězka loňského US Open a finalistka nedávného Roland Garros Stephensová mohla vystřídat v čele žebříčku WTA Rumunku Simonu Halepovou v případě, že by ve Wimbledonu získala titul a současná jednička by vypadla v 1. kole. Zároveň by nesměla do finále postoupit dvojka Caroline Wozniacká. Také Dánka se může dostat na trůn v případě, že dojde do finále. Pokud by ale Halepová došla do semifinále, musí Wozniacká Wimbledon vyhrát.

Proti dvaadvacetileté Vekičové, jíž patří v pořadí WTA až 55. místo, dnes ale Stephensová neměla šanci. Šestkrát přišla o podání a jejím maximem v All England Clubu zůstane čtvrtfinálová účast z roku 2013. "Hodně mi toho dneska nešlo jak bych chtěla. Míčky na antuce a na trávě jsou úplně jiné. Taky odskakují hodně nízko. Člověk se musí víc přizpůsobit," řekla Stephensová.

Šestatřicetiletý Federer předvedl na centrálním dvorci další suverénní výkon a v úvodním duelu strávil na kurtu jen 79 minut. Jedinou změnou oproti předchozím letům byla značka oblečení. Švýcar totiž před Wimbledonem ukončil spolupráci s Nike a poprvé se předvedl v novém vybavení japonské firmy Uniqlo.

"Hned jsem se cítil jako doma. Rychle jsem se dostal do tempa a dobře vstoupil do zápasu. Jsem rád, že jsem postoupil, v prvním kole je vždycky tlak," řekl Švýcar, jenž proti Lajovičovi nastřílel 35 vítězných úderů a ani jednou nemusel čelit brejkbolu.