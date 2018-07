Strýcová prolétla do 3. kola Wimbledonu! Dál jdou i Siniaková a Veselý

Tenistka Barbora Strýcová prolétla na trávě ve Wimbledonu do třetího kola. Po výhře 6:1 a 6:4 nad Ukrajinkou Lesjou Curenkovou se o osmifinále utká s Němkou Julií Görgesovou. Postup slaví také Kateřina Siniaková, jež otočila utkání se 130. tenistkou světa Ons Džabúrovou a Tunisanku porazila 5:7, 6:4 a 9:7. Jiří Veselý pak porazil na londýnské trávě světovou jedenáctku Diega Schwartzmana z Argentiny 6:3, 6:4, 7:6 a také on postoupil do 3. kola.