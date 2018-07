Američanka z Brna řádí ve Wimbledonu. Chci se dostat na Turnaj mistryň, říká parťačka Peschkeové

S přehledem by mohla být její máma. Květa Peschkeová hraje ve Wimbledonu po boku s o osmnáct let mladší Nicole Melicharovou. A na kurtu se s klidem můžou dorozumívat česky. Čtyřiadvacetiletá reprezentantka Spojených států se totiž narodila v Brně českým rodičům a rodný jazyk rozhodně nezapomněla.

Rodiče dnes již americké tenistky emigrovali z Československa v roce 1987, Melicharová se však narodila o šest let později v moravské metropoli. "Táta měl tehdy v Česku práci a maminka za ním letěla. Zdravotní pojištění je navíc v USA hodně drahé, takže jsem se narodila v Brně," říkala pro Tennis Arenu sympatická tenistka.

"A moje čeština? Tatínek byl hodně přísným učitelem. Do Čech jsme jezdili na prázdniny, takže bylo potřeba se dorozumět," dodává s úsměvem Melicharová.

I když se původně chtěla věnovat singlové kariéře, mnohem větší úspěchy začala sbírat ve čtyřhře. "Postupem času jsem začala cítit větší nadání pro debl. V roce 2012 se navíc přidala i mononukleóza, kvůli které jsem byla na kurtu při dvouhře velmi unavená. Při čtyřhře to tolik cítit nebylo. A i finančně se mi jednoznačně vyplatilo hrát debla," přiznává ve svém rodném jazyce Melicharová.

Melicharová: Květu už nic nepřekvapí

Že udělala dobře, potvrzují i její výborné výsledky. Na žebříčku je již 33. nejlepší deblovou hráčkou světa, parádní výkony předvádí i po boku třiačtyřicetileté Květy Peschkeové ve Wimbledonu.

V prvním kole vyřadily nebezpečný pár Kontaveitová, Puigová, ve druhém Garciaovou se Stollarovou, v osmifinále přejely Mertensovou s Schuursovou, o první set přišly až v semifinále proti Rumunkám Beguové s Buzarnescuovou. A tím rozhodně nehodlají skončit. V boji o titul zkusí zdolat Dabrowskou se Sü I-fan.

Pokud by se česko-americkému páru podařilo v All England Clubu zvítězit, byl by to jejich první grandslamový titul. Květa Peschkeová už pocit deblové wimbledonské vítězky zná, vyhrála zde v roce 2011.

"Takovou parťačku jsem dlouho hledala. S Květou jsme se seznámili poté, kdy za mnou přišel její manžel Torsten. Zrodila se myšlenka zkusit to spolu. Ona tehdy hrála s Annou-Lenou Grönefeldovou, ale i když jim to klapalo, řekly si, že to chtějí zkusit s někým mladším. Květa je úžasná hráčka s mnoha zkušenostmi, kterou už nic nepřekvapí," říká Melicharová.

A cíle nově vytvořeného páru rozhodně nejsou malé. "Rády bychom si zahrály Turnaj mistryň," říká Američanka s českými kořeny.

Vykročeno k tomu mají opravdu dobře.