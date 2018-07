Triumf bez úsměvu! Nejlepší by byla remíza, Johna mi je líto, říkal zničený vítěz maratónu

Zcela zničení. Bez zjevných stop radosti na straně vítěze či smutku na straně poraženého odcházeli z kurtu, kde strávili šest hodin a k tomu 36 minut. Na emoce už nebylo místo. Ani síly. Jihoafričan Kevin Anderson přitom podruhé ve své kariéře proklouzl do finále grandslamového turnaje, když v semifinále Wimbledonu udolal amerického tenistu Johna Isnera. V pátém setu 26:24...

„Jsem ve finále, to je sen a doufám, že se do neděle dám nějak dohromady," pravil Anderson suše po velké, téměř nekonečné bitvě. Nejdelším grandslamovém semifinále historie.

Pravidla a dva hráči s totožným herním stylem vyrovnaných bombarďáků jsou předpokladem pro takovýto maratón.

„Stálo by za to uvažovat na grandslamech o změně. Na konci člověk ani nemá síly cítit se dobře," naznačil Anderson, že by měli organizátoři velkých turnajů diskutovat o zavedení tie-breaku i v páté sadě.

A víc mu nebylo do řeči, nebyla schopen žádného emocionálního projevu. Stejně jako jeho poražený soupeř.

„Nevím, co říct. Bylo to namáhavé pro nás oba. Nejlepší by byla remíza, ale někdo musí vyhrát. John je skvělý chlap a je mi ho líto," dodal Anderson.